Wyborcza: Штайнмайер едет не к Дуде на блины, а чтобы прояснить будущее Польши в ЕС

«Мир, радость, блины», — так о визите президента Германии в Польшу высказался один из немецких дипломатов, пишет Gazeta Wyborcza. Однако это больше говорит об атмосфере встречи, нежели о её сути. Как известно, после демонтажа независимой судебной системы в Польше отношения Варшавы и Брюсселя сильно осложнились. И Германию, одного из лидеров ЕС, прежде всего интересует вопрос, намерена ли Польша менять свою политику и разделять европейские ценности.

«Сегодня в Варшаву прибывает Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой. Они проведут в Польше целых два дня. Убедит ли немецкий президент Анджея Дуду в изменении политики в отношении Европы?» — задаётся вопросом в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.

«Будет «мир, радость, блины». Однако я ожидаю, что из уст Штайнмайера прозвучит вопрос, хочет ли Польша быть в составе Европы», — так о визите немецкого главы государства говорит один из немецких дипломатов.

Немецкое событие в точном переводе «мир, радость, блины» означает встречу, участники которой очень заботятся о хорошей атмосфере, а о проблемах стараются не говорить, особенно ввиду того что официальным поводом встречи с президентом Дудой будут торжества, посвящённые 100-летию независимости Польши, рассказывает автор.

Однако ситуация в Польше, с тех пор как правительство от партии «Право и Справедливость» начало демонтаж независимой судебной системы, значительно ухудшилась. Это привело к продолжающемуся уже второй год конфликту с Европейской комиссией. А принимая во внимание то, что Польша нарушает верховенство права, один из фундаментов Европейского союза, вопрос о будущем Польши в союзе является вполне обоснованным.

«В конце июня Германия и Франция представят совместное предложение о реформировании Европейского союза. Мы должны знать, с нами ли Польша», — говорит другой немецкий дипломат. Этот вопрос полякам задают также канцлер Ангела Меркель и глава немецкого МИД Хайко Маас. Штайнмайер его тоже не избежит.

Немецкие политики ценят Анджея Дуду, которого они противопоставляют Ярославу Качиньскому. Когда он поздним летом после инаугурации прибыл в Берлин, пресса подчёркивала, что первая леди Польши — германистка, что ломало образ политика от «Права и Справедливости», относящегося с предубеждением ко всему, что является немецким. Уже тогда немцы сочли, что с Дудой будет легче разговаривать, чем с Качиньским.

Год назад, когда партия неожиданно провела в сейме первый вариант законов, демонтирующих независимость судебной системы, канцлер Меркель звонила польскому президенту, убеждая его в том, чтобы он защищал независимость судов.

Это второй визит Штайнмайера в Польшу в качестве президента. С первым визитом он прибыл только спустя два месяца после инаугурации, хотя его предшественники садились в самолёт и летели в Варшаву сразу после прихода к власти. Это объяснялось тем, что они хотели показать, насколько важны для Германии хорошие отношения с Польшей. Поэтому и задержку Штайнмайера объяснили тем, что таким образом Берлин обращает внимание на то, что отношения с Польшей начали обрастать проблемами, напоминает автор.

Атмосфера отношений между Польшей и Германией испортилась, когда правительство Беаты Шидло раз за разом критиковало западного соседа, обвиняя Берлин во вредной миграционной политике или форсировании назначения вопреки позиции Варшавы Дональда Туска на пост главы Европейского совета. К тому же с лета 2017 года в список проблем можно добавить проблему репараций, которые Германия должна была заплатить Польше за Вторую мировую войну.





«Со времени созыва правительства Матеуша Моравецкого атмосфера значительно улучшилась», — признают в беседе представители немецкой дипломатии. Нынешний премьер Польши Моравецкий был в Берлине в начале года, а в разговорах с канцлером Меркель, как и на встречах в Брюсселе, он позиционировал себя как проевропейский политик, который хочет возвращения Польши в лидеры ЕС.

«Суть проблемы, однако, остаётся, а спор с ЕС несмотря на обещания Польши не был решён», — говорят собеседники польского издания. Можно также ожидать, что в разговоре с польским президентом Штайнмайер затронет эту тему.

«А будет ли разговор о репарациях?» — задаётся вопросом автор. Собеседники Gazeta Wyborcza сходятся во мнении, что не будет. Новый глава польского МИД Яцек Чапутович заявил во время визита в Берлин, что правительства Польши и Германии не будут заниматься этой темой, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.