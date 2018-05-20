Немецкий политик: Германия не уберегла свою промышленность от самоуправства США

Немецкие компании, которые раньше получали 40% алюминия из России, теперь вынуждены покупать его в США по более высоким ценам, заявил в интервью Lübecker Nachrichten член Комитета по иностранным делам бундестага Юрген Триттин. «Это просто немыслимо, что из-за самоуправных решений наказывают предприятия, которые работают в соответствии с законодательством ЕС, и перекрывают им сырьевое снабжение», — возмутился политик.
Разговаривать с Российской Федерацией просто необходимо, заявил в интервью газете Lübecker Nachrichten один из лидеров немецких зелёных и член Комитета по иностранным делам бундестага Юрген Триттин.
По словам политика, правительство канцлера Ангелы Меркель, однако, не обладает стратегией в отношении России.
«Некое смещение всё-таки наметилось. В деле об отравлении двойного агента Скрипаля Берлин — без особой нужды, не имея достаточных доказательств, ценой раскола в ЕС — поддержал Великобританию и ввёл санкции. Что же касается Сирии, то после ракетного удара, который был нарушением международного права, немецкое правительство и вовсе встало на сторону США», — выразил своё недоумение Юрген Триттин.
И это притом что санкции США против Российской Федерации ударили по немецким предприятиям, подчеркнул член Комитета по иностранным делам бундестага.
«Немецкая промышленность получала 40 процентов алюминия из России. Теперь его приходится покупать в Соединённых Штатах по более высоким ценам. Это просто немыслимо, что из-за самоуправных решений наказывают предприятия, которые работают в соответствии с законодательством ЕС, и перекрывают им сырьевое снабжение», — возмутился эксперт партии зелёных по внешнеполитическим вопросам.
«Последние санкции США не имеют ничего общего с вмешательством России в дела Украины: это элемент торговой войны», — констатировал Юрген Триттин.
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