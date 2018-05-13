FAZ: глава МИД Германии не знает, как защитить ЕС от антииранских санкций США

По мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, у европейских компаний нет шансов защитить свой бизнес с Ираном от санкций США. Как сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine, 80% немцев считают, что ЕС должен придерживаться ядерного соглашения, а страны Европы надеются сохранить экономические связи с Тегераном, но глава МИД Германии не видит простого решения для продолжения торговли и защиты европейских фирм от американских штрафных мер.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не верит, что европейские компании могут защититься от американских санкций в отношении Ирана, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

После того как американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения по Ирану Хайко Маас не видит для европейских фирм шанса в будущем защитить свой бизнес с Ираном от американских санкций. «Простого решения, чтобы заслонить предприятия от всех рисков американских санкций, я не вижу, — отметил глава внешнеполитического ведомства Германии в беседе с немецкими журналистами. — Поэтому в переговорах с европейцами, Ираном и другими участниками соглашения речь идёт о том, каким образом может быть продолжена торговля с Ираном».

Во вторник министры иностранных дел европейских стран, состоящих в соглашении — Германии, Великобритании и Франции — встретятся в Брюсселе со своим иранским коллегой, сообщает издание. По поводу целей этой встречи Маас сказал следующее: «Мы хотим, чтобы Иран и дальше придерживался правил и ограничений Венского ядерного соглашения. По крайней мере, Иран проявляет готовность к переговорам по этому поводу. Разумеется, мы хотим обеспечить для этого и экономический стимул — после решения США это будет нелегко».

В то время как США стремятся к всеохватному соглашению с Ираном, глава МИД Германии хочет рассматривать ядерное соглашение и «агрессивное поведение Ирана» в отдельности, отмечает Frankfurter Allgemeine. «Конечно же, мы должны заняться и проблематичной ролью Ирана в регионе — но это необходимо делать независимо от ядерного соглашения», — считает Хайко Маас.

Абсолютное большинство немцев хочет, чтобы ЕС продолжал придерживаться ядерного соглашения с Ираном даже после того, как из него вышли США. По результатам последних опросов института исследования общественного мнения Emnid, за это высказались 80% опрошенных. Только 8% выразили мнение, что Евросоюз должен выйти из ядерной сделки с Ираном по примеру США. Остальные 12% не смогли уверенно сформулировать свою позицию по данному вопросу, сообщает Frankfurter Allgemeine.