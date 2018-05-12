Das Erste: Россия и Германия — партнёры поневоле и только благодаря Ирану

Германия и Россия выступают в иранском вопросе «партнёрами поневоле», считает корреспондент немецкого телеканала Das Erste Фолькер Швенк. Встреча министров иностранных дел обеих стран показала: Москва и Берлин заинтересованы в том, чтобы удержать Иран от выхода из ядерного соглашения, однако по множеству других вопросов их позиции расходятся.

Россия и Германия намерены сохранить ядерное соглашение с Ираном, однако сомнительно, чтобы общие политические цели могли укрепить германо-российские отношения, считает корреспондент Das Erste Фолькер Швенк.

Как в России восприняли первый после вступления в должность визит нового министра иностранных дел Германии Хайко Мааса? Был ли оказанный ему приём прохладным, холодным или ледяным? В насколько напряжённой атмосфере проходил визит? По его завершении журналисты бьются над тем, чтобы найти ответы на эти вопросы, утверждает корреспондент немецкого телеканала. По его мнению, ясно одно: отношения Германии и России стали тяжёлыми после «противоправной аннексии Крыма» в 2014 году, а за последние пару месяцев сделались и вовсе прискорбными.

Дело Скрипаля и предположительно управлявшиеся российскими государственными институтами хакерские атаки на внешнеполитическое ведомство Германии не были дружественными жестами, заявил на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Хайко Маас. Лицо Сергея Лаврова при этом оставалось абсолютно непроницаемым, отмечает корреспондент Das Erste.

Однако внезапно оказалось, что обоим дипломатам почти нечего больше сказать, чтобы это могло объединить их перед лицом общих проблем, продолжает Фолькер Швенк, называя представителей двух стран «партнёрами поневоле».

Как можно убедить Иран продолжать придерживаться условий ядерного соглашения? Россия и Китай хотят этого так же, как Германия и ЕС, отмечается на сайте немецкого телеканала. Все сходятся в том, что ущерб для Ирана должен быть ограничен, а негативные последствия для иранской экономики — смягчены. Иран должен иметь возможность продолжать продавать нефть — например, России, рассуждает немецкий журналист.

Свою роль играет также вопрос вторичных последствий. Что будут означать санкции США для американского бизнеса европейских компаний, которые продолжат работать и в Иране? Европейцы хотели бы вместе с США договориться об исключениях. Россия может быть заинтересована в том, чтобы тоже проскользнуть за эту защитную ширму, полагает автор статьи. Однако настолько далеко любовь со стороны европейцев и немцев, вероятно, не зайдёт, отмечает он. В настоящее время удалось договориться даже не о сотрудничестве, а только об обоюдном обмене информацией — «это очень осторожное сближение», подчёркивает Фолькер Швенк.

По вопросам безопасности в будущем снова будет происходить регулярный диалог между представителями обеих стран. Также Россия и Германия обещали обмениваться информацией по состоянию переговоров относительно американских санкций против Ирана. Более конкретных результатов пока достигнуто не было, отмечает телеканал Das Erste.

Возможно, что-то новое скажет канцлер Ангела Меркель во время визита в Сочи на следующей неделе. По версии автора статьи, общая заинтересованность в сохранении ядерного соглашения с Ираном может помочь восстановить разорвавшуюся нить переговоров. Однако она едва ли способна привести к основательному смещению ориентиров, то есть к отклонению Германии от США и её развороту к России, уверен корреспондент немецкого телеканала.

Причудливым образом выход Трампа из ядерного соглашения с Ираном имеет для России и положительные моменты — наряду с неоспоримыми негативными, считает Швенк. Американский президент за считаные минуты выступления на камеру пустил под откос двенадцать лет активных дипломатических усилий, предшествовавших заключению соглашения. В результате западные правительства всё меньше полагаются на Трампа как на надёжного партнёра.

Россия с её представлениями о многополярном мире, в котором она играет решающую роль, может только порадоваться ослаблению оси Вашингтон — Европа, утверждает корреспондент Das Erste. Если санкции США угрожают европейским компаниям, а Германия в то же время сближается с Россией для воздействия на Иран, это может способствовать ослаблению отношений между партнёрами по разные стороны Атлантики.

Этому противоречит постоянно повторяемое заявление немецкого правительства о том, что трансатлантические отношения никогда не могут быть поставлены под вопрос, несмотря на действия Трампа. Однако они звучат на фоне разногласий Германии и России практически по всем вопросам, не касающимся Ирана, утверждает журналист.

Насколько бы ни была велика общая заинтересованность в урегулировании иранского вопроса, позиции России и Германии расходятся по многочисленным другим пунктам, подчеркнул Хайко Маас, находясь с визитом в Москве. По его словам, переговоры были конструктивными и разумными, несмотря на предшествовавшие недружественные действия России. Была ли атмосфера встречи прохладной, холодной или ледяной? Корреспондент Das Erste нашёл на этот вопрос собственный ответ — она была трезвой.