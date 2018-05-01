Welt: глава МИД Германии ответит перед партийным «трибуналом» за антироссийскую позицию

Правление партии немецких социал-демократов проведёт экстренное заседание, на котором новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас должен будет ответить за свою антироссийскую позицию, сообщает Die Welt. Автор статьи считает эту идею абсурдной, ведь она дискредитирует не только главу внешнеполитического ведомства, но и всю немецкую власть.

В своей восточной политике новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас отошёл от традиций Социал-демократической партии, пишет Die Welt. Он, конечно же, не говорит, что с Москвой не нужно вести диалог. Но отмечает, что именно Россия нарушает международное право и пытается дестабилизировать Запад. Также глава внешнеполитического ведомства настаивает на увеличении оборонных расходов до 2% ВВП в соответствии с договорённостями с НАТО и союзниками.



Теперь же правление партии созывает экстренное заседание, некий «трибунал», на котором Маас должен будет объяснить свою позицию. «Правление партии!» — недоумевает автор. Это та самая структура, члены которой лично не понесли никакой ответственности за катастрофические результаты выборов в бундестаг в 2017 году. При этом эти люди одобряли самые «сумасбродные» решения бывшего кандидата в канцлеры Мартина Шульца, напоминает издание.



«И как вообще будет проходить это заседание?» — задаётся вопросом автор. Однопартийцы рассядутся перед Маасом и будут проводить «позорный допрос», а глава МИД будет оправдываться. «Как министру иностранных дел Германии поступить в такой ситуации? Признать свою вину и сказать: «Ой, извините, путинская Россия, конечно же, не вступила в соперничество с Западом по собственной воле», — иронизирует автор.



А может быть Маас сможет привести убедительные аргументы, и правление признает, что ошиблось. «Немыслимо! Они скорее поднимут против него внутрипартийный мятеж», — полагает автор. А главное — всё это навредит не только главе внешнеполитического ведомства, но и большой коалиции.