Foreign Policy: недальновидность Меркель делает Германию уязвимой перед Россией и зависимой от ЕС

Несмотря на внешнее благополучие, Германия находится сегодня в уязвимом положении из-за недальновидной политики Ангелы Меркель, уверен британский экономист Филип Легрейн. Как отмечает эксперт, отказ немецкого канцлера от проведения экономических реформ и долгосрочных инвестиций, а также легкомысленное отношение к безопасности в конечном итоге могут привести страну к кризису и опасной зависимости от других стран ЕС.

Казалось бы, сегодня дела в Германии обстоят хорошо: экономика процветает, безработица находится на рекордно низком уровне, инфляция незначительна, миграционный кризис и кризис еврозоны позади, и «канцлеру—ветерану» Ангеле Меркель удалось, наконец, сформировать новую правящую коалицию, отмечает на страницах Foreign Policy британский экономист Филип Легрейн.

Судя по этим показателям, можно понять, почему Германия довольствуется движением по инерции и продолжает проводить свою обычную экономическую политику как у себя дома, так и в Европе: «зачем вмешиваться во внешне выигрышную формулу?». Однако на деле Германия гораздо более уязвима, чем кажется на первый взгляд, уверен автор.

По убеждению эксперта, «долгое время ведущая экспортная держава Европы незаслуженно пользовалась преимуществами свободного рынка и ядерной безопасности, предоставляемыми США». Однако сегодня оба этих преимущества находятся под угрозой, благодаря «негостеприимному хозяину», принимавшему Меркель на этой неделе в Вашингтоне — Дональду Трампу. И крах существовавшего ранее либерального миропорядка, вероятно, приведёт к тому, что процветание и безопасность Германии будет всё больше зависеть от Евросоюза, считает автор.

Во-первых, экономический рост Германии серьёзно зависит от двух вещей: последовательного совершенствования производства товаров (в первую очередь, автомобилей) и способности найти в других странах рынки сбыта для своих излишков производства. Однако сегодня Китай и США стремительно опережают Германию в производстве электродвигателей нового поколения, а продажи немецких якобы «экологически чистых» дизельных автомобилей резко упали, когда выяснилась их реальная опасность для окружающей среды.

Ситуация усугубляется надвигающейся торговой войной с США, объявленной Дональдом Трампом. Меркель вряд ли удастся убедить главу Белого дома отказаться от повышения пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС, а возможные ответные действия со стороны Евросоюза могут стать причиной введения в Америке пошлин и на продукцию немецкого автопрома.

При этом, как отмечается, Германия мало что предпринимает для борьбы с подобными экономическими вызовами. Несмотря на любовь Меркель к поучительным речам о необходимости «делать домашнюю работу» в адрес других европейских лидеров, сама она не проводила структурных реформ в немецкой экономике уже более 10 лет, отмечает эксперт.

От недостатка инвестиций страдает и немецкая инфраструктура: мосты рушатся, важнейшие транспортные артерии обветшали, университетам не хватает финансирования, а в телекоммуникационной сфере главенствуют «динозавры аналоговой эры». Скандал с немецкими автопроизводителями, которые, как выяснилось, систематически вводили в заблуждение потребителей и контролирующие органы насчёт загрязнения окружающей среды, говорит о том, что главной их задачей было снижение стандартов к выбросам в атмосферу, а не дополнительные инвестиции в производство электродвигателей.

Кроме того, активный торговый баланс (разница между уровнем экспорта и импорта — ИноТВ) Германии на сегодняшний день составляет $310 млрд. или 8% ВВП, что ставит страну в опасную зависимость от иностранного спроса.

Однако уязвимость Германии касается не только вопросов экономики, но и безопасности. «Реваншистская Россия Владимира Путина уже стоит на пороге Германии», — предупреждает Легрейн. Так, Калининград, в котором сосредоточено большое количество тяжёлых российских вооружений, находятся всего «в 373 милях езды на танке» от Берлина. При этом отношение Германии к охране своих границ можно назвать легкомысленным, считает автор: «Годы недофинансирования оставили её вооружённые силы в плачевном состоянии — с подводными лодками, которые не плавают, танками, которые не ездят, и самолётами, которые не летают».

Расходы на оборону в стране составляют всего 1,2% ВВП — существенно ниже 2%, на которых настаивает Трамп для всех членов НАТО. И хотя «щедрая» помощь Германии другим государствам способствует повышению безопасности региона, «мягкой силы не достаточно, чтобы сдержать русские танки». Отказ Германии от рассмотрения необходимости создания ядерного сдерживания в Европе также говорит не в её пользу. В конечном итоге, после брексита Франция может остаться единственной серьёзной военной державой в ЕС, предупреждает эксперт.

Что касается отношений Германии с Францией, сегодня, когда во главе Французской Республики стоит Эммануэль Макрон, «самый про-германский и про-европейский президент за всю историю», способный стать сильным и надёжным партнёром, на отсутствие которого так долго жаловалась Меркель, немецкий канцлер с презрением отвергает любое из его предложений по реформированию ЕС. Однако, даже если Эммануэль Макрон прав не во всём, лидеру Германии не стоит упускать возможность провести реформы в ЕС, пока европейская экономика и политическая ситуация это позволяют. «Ангела Меркель ещё пожалеет о своей глупости, если следующим французским президентом станет Марин Ле Пен», — предсказывает автор.

«Меняться, когда светит солнце всегда тяжело, однако не так болезненно, как делать это, когда придёт гроза. А эта гроза уже видна на горизонте», — предупреждает Легрейн.