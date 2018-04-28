NYTimes: взаимные комплименты не помогли Трампу и Меркель найти общий язык

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Белом доме даже не пытались скрыть разногласия по будущему ядерной сделки с Ираном и торговым отношениям между Соединёнными Штатами и Европой, пишет The New York Times. И, похоже, сторонам не удалось добиться никакого прорыва по разногласиям между Вашингтоном и Берлином.

Трамп и Меркель, между которыми с самого начала сложились прохладные отношения, избегали происходивших ранее «неловких конфронтаций» и изо всех сил старались говорить друг другу комплименты и акцентировать своё внимание на тех сферах, где между сторонами существует согласие.

Однако Трамп всё же посетовал на то, что торговые отношения между Соединёнными Штатами и Европой носят «несправедливый» характер. При этом канцлер Германии ясно дала понять, что американский лидер не взял на себя обязательств, которых она от него ожидала, и не освободил Евросоюз от введённых в марте пошлин на сталь и алюминий.

«Нам нужны отношения на основе взаимности. Таковых у нас нет, — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель. — Канцлер и я подробно обсудили это сегодня, и мы работаем над этим. И мы хотим сделать их более справедливыми, и канцлер хочет сделать их более справедливыми».

Меркель, которая во время выступления Трампа, как отмечает издание, выглядела то серьёзной, то озадаченной, в свою очередь, заявила, что не может ничего сказать относительно будущего американских пошлин.

«Мы обменялись мнениями по текущему положению дел в рамках переговоров, — подчеркнула она. — И решение теперь за президентом».

Практически то же самое она заявила и по ядерной сделке с Ираном, которая, по её мнению, хотя и является несовершенной, но представляет собой «часть мозаики» по взаимодействию с Тегераном.

«Теперь посмотрим, какое решение примут наши американские партнёры», — указала Меркель.

Между тем Трамп не сделал ни единого намёка относительно того, планирует ли он выполнить свои угрозы и разорвать в ближайшие дни сделку с Ираном. На вопрос журналистов о том, не собирается ли он прибегнуть к военной силе для сдерживания ядерных амбиций Ирана, Трамп выступил с расплывчатым предупреждением.

«Они не будут делать ядерное оружие, — отметил он. — Можете на это рассчитывать».

Визит Меркель в США, к которому было привлечено не особо пристальное внимание и который состоял лишь из её заезда на несколько часов в Белый дом для ряда встреч за закрытыми дверями, ярко контрастирует с недавним визитом президента Эммануэля Макрона, который сопровождался приветственными залпами из 21 орудия, роскошным официальным обедом и оперным выступлением в Белом доме. Как и канцлер Германии, Макрон пытался добиться от Трампа сохранения ядерной сделки, однако его взаимоотношения с американским лидером практически затмили множество разногласий, существующих между двумя странами.

Однако в случае с Меркель такого не было. Трамп оказал ей вежливый приём, однако, по всей видимости, им удалось найти мало общего, пишет The New York Times.