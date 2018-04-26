Welt: Германия останется в одиночестве, если ничего не предложит Трампу и Макрону

У французского президента есть стиль, и в Вашингтоне он устроил блистательное шоу, но Дональда Трампа этим не обмануть, считают в Берлине. Однако Ангела Меркель тоже лишь говорит о глобализме, на деле следуя национальным интересам Германии за счёт американского партнёра, пишет Die Welt. И если она ничего не предложит Трампу и Макрону, очень скоро Германия может оказаться одинока на мировой арене.

Ангелу Меркель отличают от французского президента Макрона не только стиль, но и стоящие перед ней задачи, пишет немецкая газета Die Welt. Канцлер Германии говорит о глобализации, но водит США за нос в том, что касается торговли и расходов на оборону, утверждает издание.

Когда группа, выступающая на разогреве перед концертом, оказывается лучше основного коллектива, техники могут с лёгкостью приглушить звук и освещение, однако в политике всё сложнее, отмечает автор статьи. Германия, несомненно, играет в Европе ведущую роль, но во время визита в Вашингтон у Ангелы Меркель могло возникнуть желание, чтобы Эммануэль Макрон выступил там с «менее блистательным шоу», полагает немецкая газета.

Тон, свет, подача, репертуар — президент Франции всё сделал правильно, и держаться с ним на уровне нелегко, отмечает Die Welt.

По версии Берлина, Дональд Трамп не позволит ввести себя в заблуждение участием Макрона в военном ударе по «химическим заводам Асада» и пониманием позиции Трампа в отношении Ирана и Китая, даже если это порадует эго «аутсайдера». В конце концов, даже Трамп способен отличить стиль подачи от сути дела, считают в столице Германии.

Американский президент действительно на это способен, констатирует немецкий журналист. Ангела Меркель в его глазах выглядит лидером, говорящим о глобализме, но последовательно воплощающим национальные интересы за счёт своих партнёров — и в особенности США. Никто в Берлине, кроме «Альтернативы для Германии», не заявляет о принципе Germany first открыто, однако именно так в действительности звучит ключевой посыл политики Меркель, уверяет Die Welt.

Например, Трамп постоянно критикует Германию за дефицит торговли с США. Немецкие политики и бизнесмены на это только снисходительно посмеиваются: американцы просто хотят покупать произведённое в Германии оборудование и автомобили. По их мнению, это вопрос не политики, а экономики. Однако это не так, подчёркивает издание.

Это политический вопрос, если европейский Центробанк печатает столько денег, что евро за последние четыре года потерял 20% своей стоимости по отношению к доллару, из-за чего немецкая экспортная продукция для США стала дешевле.

Это политический вопрос, если правительство Германии вместо заявленных 2% на оборону на самом деле тратит на неё только 1,2% ВВП, а поддерживающая Меркель СДПГ при этом всё равно предостерегает от гонки вооружений.

Это политический вопрос, если Германия становится главным получателем и представителем российского газа в Европе, но при этом не строит терминала для приёма сжиженного газа из США.

Это политический вопрос, если сотни тысяч немцев протестуют в Германии против американской курятины, подвергнутой дезинфекции при помощи соединений хлора, в то время как военные действия России в Сирии и на Украине, по-видимому, никого не волнуют, отмечает автор статьи.

Трюки со звуком и освещением не помогут, если главный артист на сцене не справляется со своей ролью, а если Ангела Меркель ничего не предложит Трампу и Макрону, принцип Germany first может быстро превратиться в Germany alone (Германия в одиночестве. — ИноТВ), заключает Die Welt.