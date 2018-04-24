Stratfor: Макрон едет к Трампу наводить мосты, а Меркель — просить об отмене санкций

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон едут на встречу с Дональдом Трампом с разными планами, пишет Stratfor. Так, французский президент рассчитывает по итогам этой поездки укрепить влияние Франции в мире и сделать свою страну «мостиком» между США и Евросоюзом. А канцлер Германии сосредоточится на торговых отношениях и постарается добиться для немецких предприятий исключения или хотя бы отсрочки по антироссийским санкциям, предрекает издание.

Президенты Франции и Германии на этой неделе встречаются с «главным воротилой» Дональдом Трампом, пишет Stratfor. Лидеры двух крупнейших европейских стран заинтересованы в улучшении отношений с США, но по ряду вопросов Макрон и Меркель придерживаются разных позиций, и потому выступать единым фронтом им будет сложно. Кроме того, Макрон видит в этой поездке возможность сделать Францию главным посредником между США и ЕС, а Меркель наверняка будет встречена гораздо прохладнее.

Одна из главных проблем, которая существует между США и Евросоюзом, касается торговли. Трамп считает перекос в торговом балансе в пользу Германии признаком несправедливых торговых отношений между двумя странами. Экономика Германии зависит от экспорта, и потому она может много потерять в случае конфликта с США. Германия также больше всего экспортирует сталь в другие страны Евросоюза, поэтому Берлин хочет послабления для своих предприятий в новых тарифах на сталь и алюминий, которые США недавно ввели.

Европа угрожает США ввести зеркальные тарифы на импорт сельскохозяйственной продукции, одежды и мотоциклов. Впрочем, Германия надеется, что до этого не дойдёт, и пытается действовать путём переговоров. Так, она не только готова пойти на уступки в торговой сфере, но и, например, высказывает скепсис по поводу планов Еврокомиссии по изменению системы налогообложения для компаний, занимающихся цифровыми технологиями, вроде Google, Amazon, Facebook и Apple. При этом Германия изначально эту реформу яро поддерживала, но теперь в качестве жеста доброй воли готова поддержку отозвать, и тогда от этих планов в ЕС наверняка откажутся.

Впрочем, стратегия Германии имеет свои ограничения. Например, они заключаются в том, что не одна Германия принимает решения в ЕС, и даже если Берлину удастся добиться отмены налога для технологических гигантов, этого будет недостаточно, чтобы умиротворить Трампа.

Проблемы в отношениях США и Германии касаются и трат на оборону: Германия тратит 1,2%, а США требуют 2% ВВП. Это создаёт контраст с Францией, которая не только тратит на оборону 1,8% своего ВВП, но и считает военное присутствие за рубежом одним из столпов своей внешней политики. Особенно ярко эта разница была видна во время последнего авиаудара по Сирии, в котором Франция участвовала, а Германия поддержала, но не присоединилась.

К слову, Сирия, по словам автора статьи, будет одной из ключевых тем на грядущих переговорах: Меркель наверняка попытается стать посредником между Россией и США, а Макрон будет призывать Трампа не выводить силы из Сирии. Кроме того, французский лидер желал бы получить заверения, что США не перестанут помогать Франции в её многочисленных операциях в Африке.

Среди главных тем на этих встречах также отмечают Россию и Иран. Американские санкции могут негативно сказаться на европейских компаниях, поэтому Меркель, как предполагает автор, попросит Трампа об исключении или хотя бы послаблениях для немецких компаний, которые активно сотрудничают с российскими партнёрами. Немецкое бизнес-лобби уже попросило Берлин о защите от американских санкций.

Что же касается Ирана, то, чтобы убедить Вашингтон не отказываться от соглашения по ядерной программе, страны предложили даже ввести против него новые санкции. Но проблема заключается в том, что не все европейские государства готовы вводить новые санкции без гарантий, что США оставят само соглашение в силе, а также в том, что нынешнее американское правительство хотело бы изменить отдельные положения соглашения, а это невозможно без его полной отмены.

Сложившаяся ситуация для Европы, возможно, и сложная, но для Франции она создаёт стратегические возможности. Так, благодаря брекситу, можно начать более глубокую военную интеграцию Евросоюза, к которой Париж давно стремился. При этом Франция старается и сохранить добрые отношения с Великобританией, что видно из соглашений по сотрудничеству в области глобальной безопасности, иммиграции и борьбы против терроризма.

Брексит также даёт Франции возможность стать мостом между США и Евросоюзом. Долгое время этим занималась Великобритания, но теперь с выходом из ЕС она утратит свою позицию. По мнению Парижа, это укрепит его позиции в мире, а прохладные отношения между Меркель и Трампом лишь увеличивают его шансы.

Критику Трампа в адрес НАТО Франция считает возможностью укрепить политическую и стратегическую автономию Европы. Кроме того, ситуация позволяет Парижу усилить своё дипломатическое влияние в Африке и на Ближнем Востоке.

Впрочем, и между Францией и США есть поводы для раздора, но последние годы Парижу всё же удавалось воспользоваться возможностями, которые открывала администрация Трампа, и наверняка подобные будут возникать и впредь. Германии же, в свою очередь, предстоит постараться сделать так, чтобы её торговые споры с США не сказались на её собственной экономике, пишет Stratfor.