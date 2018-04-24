Stratfor: Макрон едет к Трампу наводить мосты, а Меркель — просить об отмене санкций
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий 19 апреля Днём принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
Пассажиропоток аэропорта Домодедово в города, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, вырос более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу.
В Самарской области завели уголовное дело после гибели ребёнка при обрушении гаражей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный СК России.
Департамент внутренних дел Алма-Аты сообщил, что подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена признали свою вину.
Экс-начальника отделения полиции по борьбе с преступлениями в сфере защиты бюджетных средств в Ижевске осудили за мошенничество, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало двух российских легкоатлетов — Владислава Гринчука и Юлию Ступину — за нарушение антидопинговых правил.
Армия Израиля сообщила, что сбила самолёт «Сухой» ВВС Сирии.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трёхдневный траур в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров.
Российская сторона передала Киеву список заключённых для посещения уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Президент России Владимир Путин заявил, что поручил правительству проработать вопрос строительства моста на Сахалин.
В Минобороны России объяснили изменения в проект приказа о транспортных средствах, которые подлежат постановке на учёт в военкоматах — никакого изъятия автомобилей у граждан и организаций не предусматривается.
Фермеры устроили акцию протеста во время 16-го этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс».
В Следственном комитете России заявили о задержании сотрудника исправительной колонии №6 в Брянской области по подозрению в применении насилия к заключённому.
Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв сообщил, что россиянин Александр Крушельницкий готов пойти на соглашение со Всемирной федерацией кёрлинга (WCF) и признать свою вину в нарушении антидопинговых правил.
Более 60 человек погибли в результате лесных пожаров в Греции, передаёт местный телеканал Skai TV.
Во Владивостоке вынесли приговор в отношении пяти жителей Якутии за угон велосипедов и автомобилей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал власти Израиля за принятие закона о «еврейском характере государства» и назвал это доказательством расистской, фашистской и сионистской политики страны.
Стал известен средний срок владения новым автомобилем в России, сообщает «Газета.Ru» — 57 месяцев (четыре года и девять месяцев).
Минздрав опубликовал список регионов с наибольшим числом граждан, страдающих от ожирения, сообщает kp.ru.
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин допустил возможность использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) в тестовом режиме.
Суд Индустриального района Хабаровска принял решение об аресте Алексея Маркова, подозреваемого в совершении наезда на семью с ребёнком. Таким образом, удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передаёт ИА «Хабаровский край».
В Запорожской области Украины в результате столкновения локомотива с пассажирским поездом пострадали 26 человек.
Креативный продюсер Гавриил Гордеев сообщил, что новый канал «Матч! Премьер» будет показывать все матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
Российский лидер Владимир Путин в телеграмме президенту Греции Прокопису Павлопулосу и премьер-министру республики Алексису Ципрасу заявил о готовности оказать содействие в тушении лесных пожаров.
Футболист сборной Исландии Хёрдур Магнуссон в беседе с «Известиями» прокомментировал свой переход в ЦСКА.
В центре Тюмени перекроют девять улиц из-за празднования Дня города, сообщает URA.RU со ссылкой на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко подтвердил факт ареста только одного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в рамках дела о государственной измене — Виктора Кудрявцева.
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своём отношении к слезам соперниц на корте.
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своей главной цели в профессиональной карьере.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России в каждом регионе создаст комиссии для проверки случаев применения насилия к заключённым, сообщает РИА Новости.
Тренер сборной Нигерии по футболу Силису Юсуф пойман на взятке.
Во время лесных пожаров в Греции 26 человек погибли в прибрежной деревне Мати, сообщает ERT со ссылкой на греческие власти.
Ространснадзор разбирается в ситуации с задержкой багажа в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону актуальные темы международной и региональной повестки, информирует пресс-служба Кремля.
Российская премьер-лига презентовала новый логотип и фирменный стиль чемпионата.
Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе 25 июля.
Сергей Игнашевич, недавно завершивший профессиональную карьеру футболиста, официально стал тренером молодёжной команды столичного футбольного клуба ЦСКА.
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов на Украине, отказалась проходить повторную проверку на полиграфе. Об этом сообщила сестра нардепа Вера Савченко.
Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука поделился впечатлениями от чемпионата мира 2018 года в России, где балканцы впервые в своей истории дошли до финала турнира.
В России предложили ввести обязательную аттестацию экскурсоводов, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, внесённый на рассмотрение правительства Министерством культуры.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков в беседе с kp.ru рассказал о запасах рыбы в стране.
Список медицинских специальностей, представители которых могут получить статус «Московский врач», расширят осенью 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Госдума приняла два закона о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли.
Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука назвал лучших игроков в своей национальной команде на чемпионате мира 2018 года в России.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на программу онкологической помощи в Фонд ОМС в 2019, 2020 и 2021 годах направят в общей сложности 330 млрд рублей.
Представители Роспотребнадзора пообещали оказать поддержку Туве в борьбе с сибирской язвой, сообщает «Газета.Ru».
Более тысячи московских пар планируют сыграть свадьбу в день «трёх восьмёрок» 18 августа, сообщают «Известия» со ссылкой на портал мэрии.
В России детям-инвалидам, сиротам и другим льготникам расширили возможности для поступления в вузы, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.
В Московском метрополитене появятся карты «Тройка» с изображением амурского тигра, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о том, что между Россией и Соединёнными Штатами Америки не может быть дружбы.