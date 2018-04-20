DWN: Меркель и Макрон не приблизились к компромиссу по реформированию ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон на встрече в Берлине не добились никаких результатов по вопросу реформирования ЕС, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Позиции и предложения двух стран различны, поэтому необходим компромисс, и Германия готова согласиться с некоторыми требованиями Макрона — возможно, в отдалённом будущем.

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона не принесла никаких результатов в вопросе реформирования ЕС, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

На встрече в Берлине оба политика выразили желание более тесно сотрудничать в проведении реформ ЕС. При этом главы Германии и Франции сошлись в том, что «еврозона ещё недостаточно устойчива к кризисам», как отметила канцлер Ангела Меркель. В то же время оба политика признали, что до совместных предложений для саммита ЕС в июне ещё предстоит проделать нелёгкий путь.

По словам немецкого лидера, в позициях Франции и Германии по некоторым вопросам всегда присутствуют определённые расхождения, и необходимо проведение открытых обсуждений, а также способность находить компромиссы.

Как отмечается в статье, для реформирования ЕС и еврозоны у обеих стран есть разные предложения. «Но я думаю, что сумма наших предложений в итоге может привести к хорошему результату», — заявила Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном.

К саммиту ЕС в июне Германия и Франция хотят разработать совместные предложения по реформам. Французский президент ещё в прошлом году выступил с рядом предложений, однако большинство его требований не нашли поддержки среди политиков ЕС.

Как утверждает издание, на встрече с Макроном Меркель не сказала ничего конкретного по поводу его основных требований. Среди проектов по укреплению экономического и валютного союза канцлер Германии упомянула о планирующемся развитии Европейского стабилизационного фонда до Европейского валютного фонда, окончательном формировании банковского союза и общей системе защиты вкладов, на которые немецкое правительство готово пойти — «возможно, не в ближайшем будущем, но в отдалённом».

В свою очередь Макрон снова настаивал на необходимости повысить инвестиции в еврозону. Вместе с тем французский президент отметил, что речь идёт не об инструментах достижения, а об уверенности в том, «какой цели мы хотим достичь». Таким образом, он не говорил прямо о бюджете еврозоны и общем для ЕС министре финансов, но и не приблизился к предложению Меркель об общем собрании европейских министров экономики и финансов, подчёркивает издание.

По словам французского президента, «общий суверенитет» Европы сейчас проходит проверку на прочность на международном уровне, в то время как внутри ЕС возникают «сомнения и очень сильные националистические взгляды». Именно поэтому нынешний момент имеет решающее значение для будущего Европы, считает Макрон. Он отметил, что до саммита ЕС в июне Германии и Франции предстоит ещё очень много работы. Оба правительства намерены также провести заседание франко-германского Совета министров 19 июня, сообщается в статье.

Французскому президенту пришлось долго ждать, прежде чем он смог конкретно обсудить с Ангелой Меркель общий проект реформирования. Сначала ему пришлось терпеть до проведения выборов в бундестаг в сентябре, после — ждать почти полгода до формирования правительства в Берлине, подчёркивает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.