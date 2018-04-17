Financial Times: «медовый месяц» Франции и Германии окончен

Германия больше не поддерживает идею о реформе еврозоны, которую предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Как пишет журналист Financial Times, хотя французский лидер и говорит о европейской интеграции, в реальности Франция и Германия перестали быть само собой разумеющимися союзниками.

«Медовый месяц Франции и Германии окончен», — пишет Вольфганг Мюнхау в статье для Financial Times. В начале этого года канцлер Ангела Меркель и бывший лидер Социал-демократической партии Мартин Шульц договорились, что Германия будет вести с французским президентом Эммануэлем Макроном переговоры о реформе еврозоны.



Однако, как только Шульц покинул свой пост, его партия потеряла заинтересованность в этом. И в партии Меркель как никогда скептично относятся теперь к этой реформе: там не хотят ни единого бюджета еврозоны, ни укрепления европейского механизма стабильности, ни системы страхования вкладов, пока итальянские банки не избавятся от непогашённых кредитов на своих счетах. Единственное из предложений Макрона, на которое согласна ныне правящая коалиция в Германии, — это поддержка фонда по санации банков, что, по словам автора статьи, уже давно надо было сделать.



Таким образом, по сути, Германия отвергает предложение Макрона по реформе еврозоны. И чтобы насыпать соль на рану, Меркель отказалась участвовать в ударе по Сирии. По словам автора статьи, Франция сейчас находится в ситуации, которую предсказывала Марин Ле Пен: в валютном союзе её голос мало значит, а в геополитике самым надёжным партнёром стала Великобритания.



«Поддержка, которую Макрон с энтузиазмом выказывает европейской интеграции, контрастирует с неизменной политической реальностью: Франция и Германия больше не само собой разумеющиеся союзники», — пишет Вольфганг Мюнхау. В отличие от Франции проевропейские партии Германии сейчас в упадке.



Впрочем, по мнению автора статьи, это не делает реформу еврозоны невозможной. Он советует не придерживаться установленных Макроном сроков и тактически отступить. По его словам, лучше дождаться удобного момента, чтобы разрешить два по-настоящему важных вопроса: создать единый безопасный актив (евробонды) и разделить национальные правительства и банки. Иначе, по его словам, можно потратить и без того небольшой политический капитал на слабые реформы.



«Если альтернатива — большой прыжок в неверном направлении, то оставаться на месте будет равносильно относительному прогрессу», — пишет Вольфганг Мюнхау в Financial Times.