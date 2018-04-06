NZZ: у Путина появился новый противник в Европе — ястреб Макрон

В отличие от своего предшественника президент Франции Эммануэль Макрон проводит жёсткую политику в отношении России, пишет Neue Zürcher Zeitung. При этом «чем решительнее Париж выступает как ястреб, тем легче Берлину играть роль голубя», способствуя урегулированию конфликта с Москвой, отмечает автор статьи Ульрих Шпек.
У российского президента Владимира Путина появился новый противник в Европе — глава Франции Эммануэль Макрон, пишет Neue Zürcher Zeitung Его предшественник Франсуа Олланд с трудом поддавался на уговоры канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости решительного ответа Запада на «российскую агрессию» на Украине. В случае же с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля Макрон лично призвал ЕС послать Москве чёткий сигнал. К тому же, в отличие от главы ФРГ, он не поздравил Путина с переизбранием. Не желая участвовать в этом «дипломатическом фарсе», он пожелал российскому президенту успехов в «политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны».
На данный момент три основных европейских державы придерживаются единого курса в отношениях с Россией, продолжает издание. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй очень рассержена из-за отравления Скрипаля, за которым, «судя по всем уликам,стоит Москва». Британский политик призывает Европу объединиться в противостоянии с Кремлём, который «не уважает никакие границы». В Лондоне Россию называют «не стратегическим партнёром, а стратегическим противником», отмечает автор статьи Ульрих Шпек.
В то время как Великобритания развернулась спиной к России, Макрон отдал предпочтение двойной стратегии: жёсткость с одной стороны и участие — с другой. Он не отменил свою поездку в Санкт-Петербург в мае. Французский президент преследует несколько целей. Во-первых, он действительно придерживается либеральных взглядов и убеждён в том, что Франция заинтересована в укреплении демократии и рыночной экономики в других странах. Также Макрон хочет усилить роль своей страны на международной арене.
Россия должна понять, что не имеет права действовать на западной территории по собственному желанию, — этого и добивается французский президент. Он не забыл и не простил Кремлю попытки вмешаться в президентские выборы во Франции. Макрон требует уважения к границам и равного диалога. При этом он проявляет готовность к переговорам, потому что ищет возможности для сотрудничества, особенно на Ближнем Востоке, где в руках России сосредоточены главные рычаги влияния.
Такая позиция французского президента сближает Париж и Берлин, ведь с момента начала украинского конфликта Меркель проводит схожую двойную политику. Для канцлера Германии жёсткость Макрона в отношении Москвы — это большая поддержка. Чем решительнее Париж выступает как ястреб, тем легче канцлеру играть роль голубя, способствуя урегулированию конфликта. «В конце концов, это роль, в которой немцы чувствуют себя комфортнее всего: подальше от конфликта с Россией, которая до сих пор воспринимается как потенциальная угроза», — заключает Шпек.
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