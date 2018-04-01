Экс-министр иностранных дел Израиля: западным политикам пора перестать обвинять в своих ошибках Путина

Бывший министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами заявляет, что Россия не представляет угрозу западным демократиям, передаёт El País. Тем не менее, по мнению политика, это не означает, что Запад находится в безопасности, для того чтобы защитить демократию, западным политикам необходимо исправлять собственные недочёты, а не перекладывать вину за свои ошибки на Россию.

Ошибочно полагать — как, например, это делает посол Франции в США Жерар Аро, заявивший о необходимости покончить с российским вмешательством в выборы иностранных государств и «реальной угрозой» со стороны России западным демократиям, — что «самодержец из бедной страны, экономика которой меньше экономики Бразилии и зависит от нефти», способен разрушить ведущие мировые демократии, пишет бывший министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами в El País.

В качестве доказательства своих слов Бен-Ами приводит пример прошлогодних президентских выборов во Франции, на которых Эммануэль Макрон сумел одержать победу, несмотря на то что, по мнению автора статьи, Россия, пытаясь вынудить французов отдавать голоса за Марин Ле Пен, начала целую интернет-кампанию, которая включала в себя распространение слухов о нетрадиционной ориентации Макрона и поддельных документах, свидетельствовавших о наличии у нынешнего президента Франции счетов в зарубежных банках.

Вместе с тем автор статьи подчёркивает, что это вовсе не означает, что деятельность России не представляет опасности и не сводит к минимуму риск распространения фальшивых новостей через социальные сети. Однако, по его мнению, либеральный западный порядок находится в кризисе вовсе не по вине России.

Бен-Ами настаивает, что пришло время западным демократиям взять на себя ответственность за тот кризис, который, по его словам, обусловлен неспособностью их лидеров эффективно решать задачи, связанные с глобализацией.

Автор статьи полагает, что, когда речь идёт об исходе президентских выборов 2016 года в США, наибольшее волнение вызывает не «российское вмешательство», а тот факт, что 61 млн американцев поверили в «вопиющую ложь» Дональда Трампа. Кроме того, не стоит упускать из виду то, что Хиллари Клинтон провела довольно слабую кампанию, которая игнорировала «нарастающий гнев миллионов избирателей, которые чувствуют себя забытыми из-за глобализации».

Кроме того, по его мнению, этический кризис на Западе был создан вовсе не Владимиром Путиным, а американскими банкирами, которые втянули мировую экономику в кризис 2008 года, после чего американские политики не сумели принять необходимые меры, чтобы не допустить его повторения. А в Европе широкую поддержку популистам принесли ошибки европейских политиков, связанные с глобализацией, пишет автор статьи.

Так, по словам Бен-Ами, недавний успех популистов в Италии не был связан с «российским вмешательством», а был вызван неспособностью власти решить серьёзные экономические проблемы страны — побороть финансовую нестабильность и высокий уровень безработицы среди молодёжи, — и тот факт, что это играет на руку Путину, не делает его виноватым в данной ситуации.

По мнению Бен-Ами, Россия не представляет угрозу западным демократиям. Он полагает, что СССР был куда более серьёзным противником, и в конечном итоге пал под тяжестью собственных экономических проблем.

Тем не менее автор подчёркивает: несмотря на то что существующие экономические проблемы России по своему масштабу не уступают советским, это не означает, что Запад находится в безопасности.

При этом для того, чтобы защитить демократию, западным политикам необходимо исправлять собственные недочёты: модернизировать демократические институты, уменьшать экономическое и социальное неравенство и работать над тем, чтобы глобализация отвечала интересам всех граждан, пишет Шломо Бен-Ами в El País.