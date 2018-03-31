WP: Болтон и на посту советника президента продолжает считать Россию частью «оси зла»

Похоже, что даже новое ужесточение западных мер в отношении Москвы по-прежнему «недостаточно жёсткое» для новоиспечённого советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, пишет The Washington Post. Этот ветеран американской дипломатии считает Россию частью «оси зла» и будет призывать Вашингтон выступить против неё «более решительно», отмечается в статье.

Последние события показывают, что американская администрация ужесточает свою позицию по России. Однако похоже, что для новоиспечённого советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона это все равно «недостаточно жёстко» , пишет The Washington Post. Болтон уверен, что Трампу пора переходить к решительным действиям против России, и вовсе не только по отношению к «нападкам Владимира Путина на американскую демократию», говорится в статье.

Ещё в прошлом месяце во время выступления в Высшей школе национальной безопасности он изложил проект стратегии ответа на «вмешательство России в президентские выборы» и на «российскую агрессию» на международной арене, и теперь он получил возможность реализовать эти планы, заняв пост ведущего внешнеполитического советника президента.

Болтон заявил, что администрация Трампа «недостаточно жёстко ответила на российскую атаку на США и демократические институты», а также подчеркнул, что Путин «должен ответить за свои действия по всей строгости», сообщается в статье. «Я считаю, сейчас — наилучшее время для президента Трампа явственно дать понять, что он решительно не потерпит дальнейших вмешательств в наши выборы ни стороны России, ни со стороны какой бы то ни было другой страны. Безотносительно того, был ли, по вашему мнению, сговор в угоду Трампа или Клинтон, вмешательство русских недопустимо. По сути, это атака на американскую Конституцию», — цитирует The Washington Post заявление ветерана американской дипломатии.

Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты должны активнее действовать «в киберпространстве и в других сферах» и предпринять ответное наступление «против российских агентов», поскольку сдержать Россию и другие страны, по его мнению, получится лишь подавляющими методами.

«Я не считаю, что ответ должен быть пропорциональным. Напротив того, я полагаю, ему следует быть весьма ассиметричным», — заявил Болтон.

И Трампу не стоит на этом останавливаться, считает советник президента США по вопросам нацбезопасности. Вашингтон должен оказать противодействие целому ряду «посягательств» со стороны Кремля, включая поддержку сирийского режима, альянс с Ираном, подрыв санкций против Северной Кореи и «согласованные действия с Китаем по противодействию Западу», уверен Болтон. По его мнению, Россия символизирует целый «набор вызовов», бороться с которыми нужно только в совокупности, пишет The Washington Post.

Болтон уверяет, что Россия и Китай выступают друг для друга «вторым пилотом» в ООН и фактически используют «территориальное разделение труда в мире», а «российско-иранский альянс в Сирии» представляет собой угрозу для всего региона. Поэтому в борьбе с терроризмом США не могут полностью доверять России, предостерегает дипломат: «Российское проникновение на Ближний Восток возымело далеко идущие последствия. Русские сотрудничают с ключевым спонсором терроризма в мире».

Что же до Ирана и Северной Кореи, то они объединяют усилия в разработке баллистических ракет и, возможно, ядерных технологий, и это сотрудничество вновь вернуло на сцену понятие «оси зла», заявил Болтон. По его мнению, все эти проблемы тесно связаны друг с другом и не могут быть решены по отдельности, поэтому в переговорах с Северной Кореей нет никакого смысла: «Что касается распространения ядерного оружия, то цена переговоров — это потерянное время», — цитирует заявление дипломата The Washington Post. Он призывает использовать военную силу для того, чтобы не позволить Северной Корее (а возможно, и Ирану) обзавестись «средствами для ядерной атаки на США», и крайне скептически относится к возможности предотвратить распространение ядерного оружия какими-то иными способами: «Всякий, кто утверждает, что ядерное сдерживание в многополярном мире работает так же, как и в годы холодной войны, попросту спекулирует».

Болтон не делает секрета из своих жёстких рекомендаций и в целом считает, что перед Трампом сейчас стоит целый ряд проблем, которые можно назвать «накопившимися счетами за бездействие предыдущих администраций, время оплаты которых подошло». По всей видимости, его мнение о политике в отношении России не совпадает с позицией Трампа, который неоднократно подчёркивал ранеее, что хотел бы поддерживать дружбу с Путиным в надежде улучшить американо-российские отношения. Однако большинство советников американского президента, похоже, скорее склоняются именно к точке зрения Болтона, подчёркивается в статье. В частности, посол США в ООН Никки Хейли на днях обрушилась с критикой в адрес России, обвинив её в массовом убийстве гражданских лиц в Сирии и нарушении режима прекращения огня. А министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Кремль «использовал оружие массового поражения», чтобы отравить в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Болтон приступает к своим обязанностям 9 апреля. Однако его предшественник, уходящий со своего поста предыдущий советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер уже осуществил межведомственную высылку 60 российских дипломатов «в ответ на действия России в Великобритании», говорится в статье. Белый дом также подчеркнул, что будущее российско-американских отношений сейчас целиком зависит от дальнейших шагов Москвы — и если Путин сочтёт нужным, то он «может сделать первый шаг», заключает The Washington Post.