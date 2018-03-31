WP: Болтон и на посту советника президента продолжает считать Россию частью «оси зла»

Похоже, что даже новое ужесточение западных мер в отношении Москвы по-прежнему «недостаточно жёсткое» для новоиспечённого советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, пишет The Washington Post. Этот ветеран американской дипломатии считает Россию частью «оси зла» и будет призывать Вашингтон выступить против неё «более решительно», отмечается в статье.
Последние события показывают, что американская администрация ужесточает свою позицию по России. Однако похоже, что для новоиспечённого советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона это все равно «недостаточно жёстко», пишет The Washington Post. Болтон уверен, что Трампу пора переходить к решительным действиям против России, и вовсе не только по отношению к «нападкам Владимира Путина на американскую демократию», говорится в статье.
Ещё в прошлом месяце во время выступления в Высшей школе национальной безопасности он изложил проект стратегии ответа на «вмешательство России в президентские выборы» и на «российскую агрессию» на международной арене, и теперь он получил возможность реализовать эти планы, заняв пост ведущего внешнеполитического советника президента.
Болтон заявил, что администрация Трампа «недостаточно жёстко ответила на российскую атаку на США и демократические институты», а также подчеркнул, что Путин «должен ответить за свои действия по всей строгости», сообщается в статье. «Я считаю, сейчас — наилучшее время для президента Трампа явственно дать понять, что он решительно не потерпит дальнейших вмешательств в наши выборы ни стороны России, ни со стороны какой бы то ни было другой страны. Безотносительно того, был ли, по вашему мнению, сговор в угоду Трампа или Клинтон, вмешательство русских недопустимо. По сути, это атака на американскую Конституцию», — цитирует The Washington Post заявление ветерана американской дипломатии.
Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты должны активнее действовать «в киберпространстве и в других сферах» и предпринять ответное наступление «против российских агентов», поскольку сдержать Россию и другие страны, по его мнению, получится лишь подавляющими методами.
«Я не считаю, что ответ должен быть пропорциональным. Напротив того, я полагаю, ему следует быть весьма ассиметричным», — заявил Болтон.
И Трампу не стоит на этом останавливаться, считает советник президента США по вопросам нацбезопасности. Вашингтон должен оказать противодействие целому ряду «посягательств» со стороны Кремля, включая поддержку сирийского режима, альянс с Ираном, подрыв санкций против Северной Кореи и «согласованные действия с Китаем по противодействию Западу», уверен Болтон. По его мнению, Россия символизирует целый «набор вызовов», бороться с которыми нужно только в совокупности, пишет The Washington Post.
Болтон уверяет, что Россия и Китай выступают друг для друга «вторым пилотом» в ООН и фактически используют «территориальное разделение труда в мире», а «российско-иранский альянс в Сирии» представляет собой угрозу для всего региона. Поэтому в борьбе с терроризмом США не могут полностью доверять России, предостерегает дипломат: «Российское проникновение на Ближний Восток возымело далеко идущие последствия. Русские сотрудничают с ключевым спонсором терроризма в мире».
Что же до Ирана и Северной Кореи, то они объединяют усилия в разработке баллистических ракет и, возможно, ядерных технологий, и это сотрудничество вновь вернуло на сцену понятие «оси зла», заявил Болтон. По его мнению, все эти проблемы тесно связаны друг с другом и не могут быть решены по отдельности, поэтому в переговорах с Северной Кореей нет никакого смысла: «Что касается распространения ядерного оружия, то цена переговоров — это потерянное время», — цитирует заявление дипломата The Washington Post. Он призывает использовать военную силу для того, чтобы не позволить Северной Корее (а возможно, и Ирану) обзавестись «средствами для ядерной атаки на США», и крайне скептически относится к возможности предотвратить распространение ядерного оружия какими-то иными способами: «Всякий, кто утверждает, что ядерное сдерживание в многополярном мире работает так же, как и в годы холодной войны, попросту спекулирует».
Болтон не делает секрета из своих жёстких рекомендаций и в целом считает, что перед Трампом сейчас стоит целый ряд проблем, которые можно назвать «накопившимися счетами за бездействие предыдущих администраций, время оплаты которых подошло». По всей видимости, его мнение о политике в отношении России не совпадает с позицией Трампа, который неоднократно подчёркивал ранеее, что хотел бы поддерживать дружбу с Путиным в надежде улучшить американо-российские отношения. Однако большинство советников американского президента, похоже, скорее склоняются именно к точке зрения Болтона, подчёркивается в статье. В частности, посол США в ООН Никки Хейли на днях обрушилась с критикой в адрес России, обвинив её в массовом убийстве гражданских лиц в Сирии и нарушении режима прекращения огня. А министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Кремль «использовал оружие массового поражения», чтобы отравить в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.
Болтон приступает к своим обязанностям 9 апреля. Однако его предшественник, уходящий со своего поста предыдущий советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер уже осуществил межведомственную высылку 60 российских дипломатов «в ответ на действия России в Великобритании», говорится в статье. Белый дом также подчеркнул, что будущее российско-американских отношений сейчас целиком зависит от дальнейших шагов Москвы — и если Путин сочтёт нужным, то он «может сделать первый шаг», заключает The Washington Post.