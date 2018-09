Сенатор США: «безрассудный и опасный» Болтон может втянуть США в войну с Ираном

Вряд ли президент США Дональд Трамп мог выбрать на пост советника по национальной безопасности более «безрассудного и опасного» человека, чем Джон Болтон, заявил в эфире MSNBC сенатор Кристофер Мёрфи. По мнению политика, присутствие рядом с Трампом ястреба, который открыто выступает за войну с Ираном и Северной Кореей, может иметь для США поистине катастрофические последствия.

У нас в эфире сенатор Демократической партии от штата Коннектикут Крис Мёрфи, который входит в сенатский комитет по международным отношениям. Что вы думаете об этой новости (о назначении Джона Болтона на пост советника по национальной безопасности. — ИноТВ)?

КРИСТОФЕР МЁРФИ, сенатор США: Не знаю, можно ли было выбрать на этот пост более безрассудного и опасного человека. Я не могу выразиться лучше, чем Стив Клемонс: мысль о том, что человек, играющий первую скрипку в вопросах национальной безопасности, открыто выступает за превентивную войну против Северной Кореи и Ирана без голосования по этому поводу в конгрессе, очень беспокоит. Это же касается и мысли о том, что рядом с президентом, который отчаянно пытается отвести внимание СМИ от себя и лавины обрушившихся на него скандалов, окажется человек, который будет охотно ему советовать обойти конгресс и начать катастрофическую войну с Северной Кореей и Ираном. Сейчас нам нужно беспокоиться именно об этом.

На случай, если люди подумают, что вы сгущаете краски по поводу взглядов Джона Болтона, я хочу показать его колонку в The Wall Street Journal от 28 февраля, озаглавленную «Легальное обоснование упреждающего удара по Северной Корее». А вот он же в The New York Times в статье 2015 года пишет: «Чтобы Иран не получил бомбу, его нужно разбомбить». Вот такие у него, по сути, взгляды. Я хочу напомнить, что именно он сказал об Иране, потому что вы много говорили и рассуждали о сделке с Ираном, а также о том, как её защитить от множества её противников. Вот что Джон Болтон сказал об Иране и смене там режима.

ДЖОН БОЛТОН, советник президента США по национальной безопасности: Президент должен выйти из ядерной сделки с Ираном. Он должен вновь наложить на него санкции, оказав на этот режим большее экономическое давление. Мы должны обеспечить оппозицию материальной и финансовой поддержкой, если она им потребуется. Мы должны сотрудничать с иностранными разведслужбами, возможно, с саудовцами, Израилем ради оказания большего давления. Мы способны и должны сделать многое. Нашей целью должна быть смена режима в Иране.

Что вы думаете об этом?

КРИСТОФЕР МЁРФИ: Давайте уточним, что он имеет в виду. Он говорит о том, что Соединённые Штаты должны с помощью военной силы свергнуть иранское правительство. Если вам нужен хаос на Ближнем Востоке, по сравнению с которым произошедшее в Ираке и Сирии вам покажется детской игрой, то пусть США силовыми методами попытаются свергнуть иранский режим. То, что он говорит, — это чушь.

Мысль о том, что США могут вновь начать оказывать экономическое давление, не имея поддержки европейских партнёров, — это чистая фантазия. В то время как между США и Европой назрели разногласия из-за риторики Трампа, выход из соглашения с Ираном лишь усугубит ситуацию. Если он будет советовать президенту, что США должны либо нанести превентивный военный удар по Ирану, либо вызвать там революцию, то последствия для национальной безопасности США будут катастрофическими.

Дата выхода в эфир 22 марта 2018 года.