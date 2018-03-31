Американская журналистка: ссора Польши с Украиной — праздник для Путина
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал забитый им мяч в поединке пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Анжи», который стал для форварда первым в составе «железнодорожников» после перехода из «Краснодара» в летнее межсезонье.
Финансовые организации в России скоро исчерпают возможность снижать ставки по займам в связи с нежеланием терять прибыль, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центробанк.
В матче второго тура чемпионата Испании по футболу «Реал» на выезде разгромил «Жирону» со счётом 4:1.
Спасатели спустили с Эльбруса украинскую альпинистку, которая подала фонариком сигнал о том, что ей необходима помощь, с высоты более 5 тыс. м.
Представители Зала хоккейной славы Хоуи Борроу и Уолт Ньюбранд привезли Кубок Стэнли — трофей, вручающийся за победу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), — на место автокатастрофы с участием автобуса канадской молодёжной команды «Гумбольдт Бронкос», в результате которой в апреле 2018 года погибли 16 человек.
Министерство обороны Эстонии приняло решение 27 августа возобновить полёты истребителей НАТО над страной, которые были приостановлены после ошибочного пуска ракеты самолётом ВВС Испании.
Мяч в поединке третьего тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» стал для полузащитника «Челси» Эдена Азара 70-м в рамках турнира.
Федеральная таможенная служба России сможет оспаривать в суде сделки компаний и требовать ликвидации предприятий в случае нарушения законодательства, сообщает газета «Известия».
Российский ЦСКА и польская «Легия» продолжают переговоры о трансфере полузащитника молодёжной сборной Польши Себастьяна Шиманьского, за права на которого армейцы, по неофициальной информации, предложили €7 млн.
Канадская молодёжная команда «Гумбольдт Бронкос», десять игроков которой погибли в автокатастрофе в апреле 2018 года, приступила к подготовке к новому сезону Юниорской хоккейной лиги Саскачевана (SJHL), где она выступает.
Похороны американского сенатора Джона Маккейна, который скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, состоятся 2 сентября, в воскресенье.
В полиции подтвердили, что единственный подозреваемый в стрельбе в Джексонвилле в американском штате Флорида погиб. Об этом сообщил местный шериф Майк Уильямс в ходе пресс-конференции.
Клуб Российской премьер-лиги ЦСКА близок к подписанию контракта с 21-летним японским нападающим Такумой Нисимурой.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил недовольство работой бригады арбитров во главе с Николаем Волошиным на матче пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что поддерживал на выборах главы США Дональда Трампа.
В матче второго тура чемпионата Италии по футболу «Дженоа» на своём поле обыграл «Эмполи» со счётом 2:1.
Найденная в немецком городе Людвигсхафен авиабомба времён Второй мировой войны обезврежена. Об этом сообщает Rheinpfalz.
Опубликовано видео стрельбы на соревнованиях по киберспорту в американском городе Джексонвилл в штате Флорида. СМИ публикуют кадры прямой трансляции турнира по игре Madden NFL, во время которой произошла стрельба.
Гроб с телом американского сенатора от штата Аризона Джона Маккейна будет доставлен в ротонду Капитолия США. Об этом заявил спикер нижней палаты конгресса Пол Райан.
Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Андрей Миронов сломал руку в предсезонном матче со «Спартаком» на Кубке мэра Москвы и выбыл примерно на семь недель.
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в гонке 13-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бельгии.
Человек, который открыл стрельбу в торгово-развлекательном комплексе «Джексонвилл лэндинг» в американском городе Джексонвилл во Флориде, сделал это из-за проигрыша на чемпионате по киберспорту.
В приморском Уссурийске более 40 тыс. человек остались без света. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минэнерго России.
Гоночный директор Международной автомобильной федерации (FIA) Чарли Уайтинг высказался о роли системы защиты кокпита (Halo) в том, что пилот команды «Заубер» Шарль Леклер не получил травм в аварии на старте 13-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
Стрельба в развлекательном центре города Джексонвилла в американском штате Флорида произошла на соревнованиях по киберспорту — симуляторе лиги американского футбола НФЛ. Об этом сообщил организатор соревнований — компания Electronic Arts.
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли заявил, что нет конкретных сроков принятия решения по допуску российского защитника Вячеслава Войнова к выступлениям в лиге.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что Минск ждёт от Москвы выполнения достигнутых договорённостей.
Монегаск Шарль Леклер, выступающий за команду «Заубер», высказался о системе защиты кокпита (Halo), которая спасла его от травм в аварии на старте 13-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
Фельдшер пострадал в результате столкновения машины скорой помощи с автомобилем Nissan на юго-западе Москвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение об эпизоде с назначением пенальти в ворота его команды на последних минутах матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Анжи».
Спасатели полностью ликвидировали возгорание в жилом доме в подмосковном Королёве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Анжи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Новым послом Белоруссии в России станет достойный человек. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Полиция города Джексонвилл в американском штате Флорида сообщила о смерти одного из подозреваемых, который открыл стрельбу в развлекательном комплексе «Джексонвилл лэндинг».
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первом голе нападающего Фёдора Смолова за железнодорожников.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу своих подопечных над махачкалинским «Анжи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент Украины Пётр Порошенко во время визита в Авдеевку заявил, что дипломатическая служба должна работать как военное подразделение.
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение своих подопечных от московского «Локомотива» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
По меньшей мере четыре человека погибли, 11 ранены в результате стрельбы в городе Джексонвилл в американском штате Флорида.
Власти Израиля распорядились открыть 27 августа контрольно-пропускной пункт «Эрез» на границе с сектором Газа.
Пресс-служба сборной России по футболу поздравила нападающего Фёдора Смолова с первым голом в составе московского «Локомотива».
В развлекательном комплексе «Джексонвилл лэндинг» в американском городе Джексонвилл в штате Флорида произошла массовая стрельба. Об этом сообщила в Twitter местная полиция.
«Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, потерпел поражение от «Бордо» в матче третьего тура французской Лиги 1.
На Ярославском направлении Московской железной дороги произошёл сбой в движении пригородных электропоездов.
«Валенсия» потерпела поражение от «Эспаньола» в матче второго тура испанской Примеры.
Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, 27 августа объявит о достижении договорённости по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Мексикой.
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Уфой» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Московский «Локомотив» одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, получил повреждение на втором этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
Москва и Минск договорились до конца текущего года отработать компенсационный механизм для белорусской экономики. Об этом заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой в интервью телеканалу СТВ.