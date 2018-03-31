Американская журналистка: ссора Польши с Украиной — праздник для Путина

В настоящее время Польша является крайне правой страной, отсталой, странной, непредсказуемой. Это страна, с которой не считаются в Европе, и Путин такую Польшу жаждет, он может её игнорировать и идти дальше. Польша изолированная, без влияния, без контактов, рассоренная с Украиной — это подарок для России, предостерегает в интервью Wirtualna Polska американская журналистка Энн Аппельбаум.

Чтобы Россия признала сталинизм преступлением, она сама должна измениться. Потому что сегодняшняя Россия выбирает другие нарративы о сталинизме. Там не говорится даже о ГУЛАГе, несмотря на то что в нём было убито много россиян. Впрочем, схожая картина с голодом на Украине. Люди умирали от голода во всём Советском Союзе, не только на Украине, говорит в интервью Wirtualna Polska американско-польская журналистка Энн Аппельбаум.

Но россияне об этом не говорят, ведь они предпочитают вспоминать о выигранной войне в 1945 году и эту свою победу праздновать. Раз в году по этому случаю проходит большой парад на Красной площади, где представляется армия в советской форме с советскими флагами. Они сосредотачиваются на этом своём мире. Согласно им, это момент, о котором следует помнить. Всё другое неважно. «Мне кажется, что это часть нарратива Путина о том, что Россия является великой державой, что мы снова должны говорить о Российской империи. В этот момент нет шансов, чтобы в России снова начали говорить о сталинских преступлениях, хотя в 80-х и частично в 90-х проводились дискуссии на эту тему. Однако потом россияне перестали об этом говорить и начали искать поводы для гордости. Даже в этой чёрной сталинской истории», — объясняет американско-польская журналистка, которая недавно издала свою книгу «Красный голод. Война Сталина против Украины», посвящённую истории массового голода 1932—1933 годов на Украине, в которой она приходит к выводу об умышленном истреблении значительной части украинского народа большевистской властью и возлагает вину за это на Иосифа Сталина.

Россия взялась за уничтожение Украины и делает это по сегодняшний день, потому что для России Украина — это проблема, считает она. Объясняя это тем, что у России колониальный подход к Украине. Россияне считают, что Украина на самом деле российская. И когда Украина выбирает другой путь: независимости (как это имело место в 1917—1918 годах) или демократический и проевропейский путь (так, как это она делает сегодня), — то Россия воспринимает это как угрозу. Путин боится, что этот «украинский климат» будет иметь влияние на россиян. Если на Майдане могут быть демонстрации, на которых люди размахивают европейскими флагами и прибегают к антикоррупционным лозунгам, то почему их не должно быть в России, задаётся вопросом она. «Украина и Россия — это похожие страны, и Путин всегда будет бояться влияния Украины. Также с одной стороны он ощущает, что это его колония, а с другой — что украинское влияние может угрожать российскому правительству», — объясняет Аппельбаум.

В отличии от Германии России не удалось принять свою историю и посмотреть на неё объективно, потому что сегодня Россией правят люди, которые прошли через КГБ. Не только Путин, но и почти все, кто окружал его до сегодняшнего дня — правительство и российские элиты, — в определённый момент были связаны с советскими службами. «Следовательно, не в их интересах смотреть на историю их службы и говорить об её членах как о преступниках. Они ищут только позитива во всём этом», — уверяет она.

Аппельбаум считает: Путин, как когда-то Сталин, очень боится потерять контроль над Украиной, потому что для части украинцев ценности ЕС очень важны, ведь они открыто говорят о том, что хотели бы иметь больше влияния в Европе, что хотели бы иметь более демократическую систему, менее коррумпированную. «Когда-то они говорили, что хотят черпать наш опыт — польской трансформации, демократии, быть ближе к Польше и иметь рыночную экономику. Сегодня мы имеем совсем ненужный польско-украинский раздор. И меньше говорится о том, что Польша является моделью для Украины. Но ещё два года тому назад об этом очень много говорилось», — сожалеет Аппельбаум.

Поэтому Путин наблюдает за тем, что происходит в Польше, и, безусловно, пьёт шампанское, потому что ему это на руку, считает американская журналистка. «Сегодняшняя Польша — та, о которой россияне мечтали. Польша, которая была проевропейской, интегрированной, сильной страной, имела влияние на внешнюю политику всего ЕС и была в состоянии даже уговорить Европу подписать соглашение о свободной торговле с Украиной, — это был его кошмар. «Серьёзная» Польша была проблемой для России. Потому что тогда Польша имела большое влияние на немецкую, французскую и общеевропейскую политику», — объясняет Аппельбаум.

«В настоящее время Польша является крайне правой страной, отсталой, странной, непредсказуемой. Это страна, с которой не считаются в Европе, и Путин такую Польшу жаждет. Мы не являемся для Путина проблемой, он может нас игнорировать и идти дальше. Польша изолированная, без влияния, без контактов — это подарок для России», — подчёркивает она.

На вопрос о том, будет ли Путин, избранный на следующий срок правления, снова стремиться захватить территории бывшего СССР или же оставит эту идею в покое, журналистка ответила: «Несколько недель тому назад Путин провозгласил речь о новом ядерном оружии. Он постоянно думает в категориях войны. В США у нас радикальный президент Дональд Трамп, который непредсказуем, поэтому неизвестно. В любом случае я не исключаю вооружённого конфликта. Я не боюсь, что завтра начнётся война. Но надо принимать во внимание, что война всегда возможна». При этом она добавила, что у Польши и Украины есть много общего в географическом и историческом плане, и обе эти страны находились как под советской, так и под немецкой оккупацией.