RTL: Лондон и Вашингтон обвинили Россию в гуманитарной катастрофе в Сирии Во время своего телефонного разговора Тереза Мэй и Дональд Трамп пришли к выводу, что в сирийском районе Восточная Гута сложилась обстановка гуманитарной катастрофы. И, по мнению лидеров, виноват в этом сирийский режим, который проводит наступление на мятежников, обосновавшихся в регионе, а также Россия, которая поддерживает Башара Асада, пишет RTL. 5 марта 2018 RTL

RTL: опьянённая «арабской весной» Франция много лет заблуждалась насчёт Сирии Министр иностранных дел Франции приехал в Москву для встречи с Лавровым — переговоры во многом касались сирийской тематики. По мнению журналиста RTL, это похвально, ведь долгие годы Париж не замечал реальной обстановки в регионе, не воспринимал интересов России и Ирана и возлагал надежды на повстанческие силы в Сирии, которые оказались слабы. 28 февраля 2018 RTL

Макрон: Франция нанесёт удар по Сирии, если получит доказательства химатак На фоне участившихся обвинений в применении Дамаском запрещённого химического оружия Эммануэль Макрон заявил, что готов нанести удар по Сирии, если получит «надёжные доказательства», сообщает RTL. Впрочем, как признал президент, пока французские спецслужбы такими доказательствами не располагают. 14 февраля 2018 RTL

RTL: В Париже для Трампа не нашлось заготовленного поздравления – не ждали Французское руководство было так уверено в победе Хиллари Клинтон на президентских выборах в США, что не подготовило никакого поздравительного письма для Дональда Трампа, пишет RTL. Как отмечает автор статьи, поздравить республиканца теми же словами Франсуа Олланд не сможет - ему придется выбрать более сдержанный тон. 9 ноября 2016 RTL

RTL: Россияне боятся третьей мировой, но операцию в Сирии поддерживают Согласно результатам последнего опроса «Левада-Центра», проведенного в 48 российских регионах, 48% россиян боятся, что трения между Россией и Западом из-за Сирии перерастут в третью мировую войну, сообщает RTL. При этом большинство респондентов по-прежнему одобряют российскую военную операцию на сирийской территории и уверены, что Россия должна продолжать участвовать в этом конфликте. 1 ноября 2016 RTL

RTL: Путин подкупает французов куполами, а французских политиков – ссудами По мнению корреспондента RTL, торжественное открытие нового православного храма в Париже, которое состоится 19 октября, – это не культурное событие, а самая настоящая демонстрация силы. Воздвигая храмы в «упадочной Европе Кончиты Вурст», Владимир Путин стремится оказать влияние на французское общественное мнение, чтобы повлиять на ход президентских выборов, он щедро раздает ссуды Национальному фронту Марин Ле Пен. 6 октября 2016 RTL

За петрушку ответишь: Французский депутат засудит коллег за намек на связи с Кремлем Визит французских парламентариев в Крым вызвал бурю негодования – вплоть до того, что депутат от Социалистической партии Алекси Башле назвал делегатов «пропутинскими петрушками», которые «ежегодно ездят в Крым за чеком», сообщает RTL. В ответ на это оскорбление депутат Национальной ассамблеи Франции от партии «Республиканцы» Тьерри Мариани намерен подать в суд за клевету. 3 августа 2016 RTL

RTL: Похудевшую кемеровчанку «осыпали» пятью тоннами угля Медсестра из Кемеровской области решила откликнуться на акцию губернатора Амана Тулеева, предложившего местному населению худеть в обмен на уголь, сообщает RTL. После того как Елена Сальникова сбросила вес со 112 до 80 килограммов, администрация распорядилась выгрузить у ее дома пять тонн угля. Как известно, Россия занимает второе место среди стран бывшего СССР по количеству людей с избыточным весом – и с помощью угля власти Кемерова захотели решить эту проблему. 25 декабря 2015 RTL

Саркози: Отказавшись поставлять «Мистрали», Олланд поступил как демагог В интервью RTL бывший французский президент Николя Саркози подверг критике нынешнего лидера Франции Франсуа Олланда за его необдуманные решения и сомнительные мотивации. В частности, отказавшись поставлять вертолетоносцы типа «Мистраль» России в соответствии с данным словом, Олланд дал волю демагогии, поскольку западные санкции никак не затрагивали этот контракт, равно как и кризис на Украине. 4 ноября 2015 RTL

Олланд: Путин нам не союзник, но может стать партнером В своем интервью телеканалу Arte французский президент Франсуа Олланд подчеркнул, что Владимир Путин – не союзник Франции в сирийском конфликте, а союзник Башара Асада. При этом, по словам Олланда, он бы хотел, чтобы Россия стала партнером, вместе с которым будет найдено политическое решение сирийского кризиса, а затем, возможно, и нанесены удары по ИГ. 5 октября 2015 RTL