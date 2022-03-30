RTL: немецкий министр объяснила, почему надо есть меньше мяса, чтобы в мире было больше зерна

На фоне украинского кризиса и ожидаемого дефицита зерна и продовольствия в мире министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце предложила своё решение проблемы, сообщает RTL. По её словам, нужно осознать масштабы катастрофы — и отказаться от мяса, потому что на прокорм животных идёт огромное количество кукурузы и пшеницы, а занимаемые ими площади можно было бы засеять зерном, которое сейчас так необходимо.

Министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце критически высказалась о событиях на Украине и их последствиях, сообщает медийный концерн RTL. В интервью редакционной сети Германии RND политик рассказала о гуманитарном кризисе в мире, который нуждается в помощи её страны, а также о нехватке пшеницы.

«Мы должны осознать масштабы этой катастрофы... На нашем континенте наблюдается такое движение беженцев, какого не было со времён Второй мировой войны. Четыре миллиона украинцев уже бежали за границу», — подчеркнула Шульце в интервью RND.

Кроме того, в мире продолжается пандемия коронавируса, по-прежнему фиксируется вымирание видов и изменение климата — и все эти кризисы взаимосвязаны, особенно с продовольственным кризисом и движением беженцев, считает немецкий министр. «Поэтому мы в Министерстве развития будем расширять помощь на восстановление, — добавила она. — Это принцип человечности — помогать всеми силами».

Как отмечает RTL, Германия и Европа получают значительную часть экспорта зерна из России и Украины. Вероятность того, что в 2022 году до немцев и европейцев дойдёт меньше зерна, чем обычно, высока. Эксперты уже предупреждают о будущем дефиците. Для Шульце главный приоритет в этом контексте — не допустить того, чтобы «ещё больше людей голодали из-за резко возросших цен на зерно». Между тем, «плохая ситуация с поставками основных продуктов питания может дестабилизировать государства».

Также Свенья Шульце объясняет, почему потребители должны, наконец, переосмыслить ситуацию. Вместо того чтобы скармливать ставшую особенно ценной пшеницу животным, необходимо отказаться — в первую очередь, от мяса: «Если продукт в дефиците, потребление должно быть ограничено. Зерно в первую очередь должно быть на столе — и без отсыпания в кормушку. Чтобы обеспечить одну калорию, забитая свинья должна потреблять три калории растительной пищи в течение своей жизни. Шестьдесят процентов производимой в мире кукурузы идёт на корм животным; в ЕС аналогичным образом дело обстоит с пшеницей».

В то же время Свенья Шульце подчеркнула, что она не диктует никому, что есть, и лишь хочет указать на важную связь: «В среднесрочной и долгосрочной перспективе это очень помогло бы снабжению зерном развивающихся стран, если бы мы в богатых странах ели меньше продуктов животного происхождения». Только в Германии, если производство свинины будет сокращено на 30%, «освободятся пахотные земли площадью один миллион гектаров — примерно одна десятая часть пахотных земель в Германии. На ней можно вырастить пять миллионов тонн зерна». Даже если такие изменения не произойдут в одночасье, «это улучшит ситуацию с поставками», убеждена Шульце.

Помимо этого, министр экономического развития Германии критически относится к ситуации вокруг биотоплива, о чём она также рассказала в интервью: «Для меня тарелка важнее бака. Поэтому я очень критически отношусь к использованию пищи для заправки». По её словам, в связи с надвигающимся продовольственным кризисом зерновые нужны прежде всего для того, чтобы кормить людей.

Кроме того, велика вероятность, что в скором времени Европе и, в частности, Германии также понадобится кукуруза — чтобы, по словам Шульце, «заменить часть российского природного газа отечественным биогазом». Поэтому, с её точки зрения, отправлять кукурузу и зерно в заправочный бак — худший способ уничтожить их в эти трудные времена. Поэтому министр развития подчеркнула, что выступает за то, чтобы ещё раз проверить, можно ли быстро скорректировать этот вопрос, сообщается на сайте RTL.