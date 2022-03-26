DWN: животноводы Германии осудили своего министра за призыв не есть мясо назло Путину

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев внести «вклад в борьбу с Путиным» и отказаться от мяса, однако в Союзе мясной промышленности его требования сочли контрпродуктивным, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Там заявили, что он занял сомнительную позицию, утверждая, что неупотребление в пищу этого продукта может как-то помочь в урегулировании конфликта на Украине.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что отказ от потребления в пищу мяса — это «вклад в борьбу с Путиным», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «На фоне украинского кризиса система, при которой 60 процентов зерна используется как корм для животных, неприемлема», пояснил он свою позицию.

Но в Союзе мясной промышленности его заявление раскритиковали, продолжает издание. Там сказали, что «дальнейшее сокращение поголовья скота в Германии контрпродуктивно». Оздемир занял очень сомнительную позицию, считают в организации: «Как можно объяснить людям, что, если они лично откажутся от мяса, это поможет в урегулировании конфликта на Украине».

В свою очередь, Союз немецких фермеров прогнозирует значительное увеличение стоимости продуктов питания в Германии. Но в первом квартале 2023 года дефицита можно не опасаться, заявил глава организации Йоахим Руквид: «Я считаю, что снабжение продуктами питания на следующий год обеспечено». В связи с этим он назвал бессмысленной ажиотажную скупку товаров.

Также Руквид оспорил заявление, что цена на хлеб может достигнуть €10. Он считает, что повышение стоимости не будет таким большим. В связи с событиями на Украине его организация составила список требований к министру сельского хозяйства Джему Оздемиру, чтобы сдержать подорожание продуктов и гарантировать производство.