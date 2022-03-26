DWN: животноводы Германии осудили своего министра за призыв не есть мясо назло Путину
Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что отказ от потребления в пищу мяса — это «вклад в борьбу с Путиным», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «На фоне украинского кризиса система, при которой 60 процентов зерна используется как корм для животных, неприемлема», пояснил он свою позицию.
Ссылки по теме
-
ABC News: на фоне украинского кризиса мир готовится к нехватке продовольствия
-
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Макрон предрёк Европе беспрецедентный продовольственный кризис
-
France 2: последствия брексита и дорогой бензин — во Франции взлетели цены на рыбу
-
В целях экономии Focus советует немцам пить воду из-под крана и покупать продукты местного производства