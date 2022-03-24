France 2: последствия брексита и дорогой бензин — во Франции взлетели цены на рыбу

Во Франции цены на некоторые виды рыб подскочили в несколько раз всего за одну неделю, передаёт France 2. Работники этой отрасли отмечают, что она переживает непростые времена из-за последствий брексита, роста цен на нефть и, следовательно, транспортировку, а также сокращения числа рыб.

Тюрбо, камбала и дорада продаются почти по 50 евро за килограмм. В этом парижском рыбном магазине цены на некоторые товары подскочили за одну неделю.

МИКАЭЛЬ МЕРИЖО, управляющий магазином Chasse Marée: Например, сегодня окунь стал заметно дороже — в три раза. А камбала — в 1,5—2 раза.

Причиной стало множество ударов, обрушившихся на этот сектор экономики: цена на бензин, на доставку, а также последствия брексита и уменьшение количества рыбы. Этот продавец рыбы пытается с ними справиться, но обеспокоен такой ситуацией.

МИКАЭЛЬ МЕРИЖО: Мы попробуем сделать как лучше — конечно, повысим наценку. Эта отрасль находится в опасности, а рыболовство может серьёзно пострадать.

За год цены на свежую рыбу выросли на 10 процентов, а на морепродукты — на 6 процентов. Даже в Булонь-сюр-Мер, рядом с местом их добычи, покупатели замечают рост цен и уменьшают свои закупки.

ФРАНЦУЖЕНКА: Хочу купить крабов — я их два года не ела. Спросила у продавщицы, а она сказала, что они продаются по 15 евро за килограмм. Представьте себе? 15 евро за килограмм!

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Жаль, потому что рыба полезна для здоровья, а теперь мы её меньше едим, потому что она слишком дорогая.

Правительство для поддержки отрасли объявило о помощи в размере 35 центов за литр дизеля для рыбаков. Такую меру некоторые считают недостаточной. Сегодня утром лодки в порту города Лорьян снова остались у причала. Префектура потребовала снять эту блокаду.