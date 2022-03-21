France Blue: во Франции водители грузовиков заблокировали трассу из-за роста цен на бензин

На севере Франции около 50 грузовиков заблокировали выезд на трассу А1, соединяющую Париж и Лилль, пишет France Bleu. Представители компаний по автоперевозкам протестуют против резкого скачка цен на бензин и требуют правительство помочь работникам транспортного сектора, установив лимит на повышение тарифов.
В понедельник 21 марта независимые французские автоперевозчики заблокировали доступ к автомагистрали A1 рядом с городом Руа на востоке департамента Сомма, сообщает France Bleu.
Как рассказывает издание, первые машины прибыли к 4 часам утра, а в 8:30 около 50 большегрузов расположились на перекрёстке с круговым движением, который соединяет дорогу 934 местного значения с автотрассой A1. Дальнобойщики пропускали личный автотранспорт, машины скорой помощи, полицию и школьные автобусы, однако грузовики не могли попасть на трассу, что привело к замедлению дорожного движения в этой зоне.
Участники этой показательной акции выступили против повышения цен на заправках, что лишает их заработка. Инфляция и кризис на Украине привели к тому, что цена за литр дизельного топлива или бензина на многих АЗС в округе теперь превышает €2.
В интервью французской газете представитель транспортной группы France TPE transport Доминик Дюран объяснил, что протестующие требуют установить лимит на дизель для профессиональных перевозчиков, ввести их сотрудникам особые привилегии и установить расценки для разного вида транспорта. «Нам полностью перекрыло кислород это повышение цен на бензин, которое достигает 30 процентов, — добавляет Клод Бараль, управляющий транспортной компанией Cambrai Logistique Services. — Мы не можем переложить возросший ценник на наших клиентов».
В заключение France Blue напоминает, что на фоне скачка цен правительство в пятницу объявило о том, что выделит €400 млн для поддержки автоперевозчиков. Такое решение войдёт в состав мер по противодействию кризису.
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