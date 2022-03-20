France 3: французы не готовы ездить медленнее для сокращения импорта бензина из России

На фоне роста цен на бензин Международное энергетическое агентство рекомендует водителям ограничить скорость на трассах на 10 км/ч, передаёт France 3. Французские водители, как и 40 лет назад в разгар Нефтяного кризиса, не поддерживают такое предложение, хотя ассоциации по защите окружающей среды уже много лет требуют ввести его на государственном уровне.

Ехать медленнее, чтобы импортировать меньше российского бензина. Международное энергетическое агентство рекомендует ограничить скорость на трассах на 10 километров в час. Такие небольшие усилия пришлись по нраву не всем автомобилистам.

ФРАНЦУЗ: В любом случае, мы видим цены на бензин и сами, я думаю, сокращаем (его расход. — ИноТВ). Но я не могу сказать, что поддерживаю (ограничение скорости. — ИноТВ).

ФРАНЦУЖЕНКА: Если я когда-нибудь поеду в Бретань или на юг, меня это сильно задержит.

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Только это и остаётся сделать. Скоро велосипедисты будут нас обгонять.

Такое решение не ново: премьер-министр Пьер Мессмер уже вводил его в 1973 году, в разгар нефтяного кризиса.

ПЬЕР МЕССМЕР, премьер-министр (выступление 30 ноября 1973 года): Чтобы сэкономить тонны бензина, мы решили ограничить скорость. Автомобильные гонки и ралли будут отменены до дальнейших распоряжений.

Таким образом, впервые на автотрассах и дорогах национального значения скорость была ограничена, но эта мера вызвала недовольство.

ВОДИТЕЛЬ: Мы думаем, что это верх глупости, понимаете? Такую чушь мог придумать только дурак, который нечасто ездит на машине, — это видно.

Тем не менее ограничение скорости может привести к нужным результатам: если автомобилисты и водители грузовиков в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, ограничат свою скорость на трассах на 10 километров в час, можно сэкономить 430 тысяч баррелей нефти в день. Ассоциации по защите окружающей среды уже давно требуют такого сокращения растраты бензина.

МАРК ЕДЛИЧКА, официальный представитель ассоциации NégaWatt: Это один из этапов решения проблемы, причём это не полное решение, а примерно четверть решения — изменение поведения потребителей. Его недостаточно, но если этого не сделать, мы не добьёмся результатов.

На данный момент, меньше чем за месяц до президентских выборов, правительство, похоже, не рассматривает предложение об ограничении скорости.