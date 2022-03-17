ABC News: пустые АЗС, просверленные баки — «пугающая обыденность» в США

Американские водители платят «астрономические» деньги за бензин, только чтобы потом обнаружить дыру в бензобаке и лужу под машиной, констатирует ABC News. Кражи топлива зафиксированы как минимум в десяти штатах США, чаще всего жертвами становятся владельцы грузовиков и кроссоверов. При этом самые наглые воры опустошают автозаправки, похищая сразу тысячи литров бензина и дизеля из хранилищ.

Поступает всё больше сообщений о кражах топлива прямо из автомобилей и заправочных станций. Зачастую это попадает на камеры наблюдения. За подробностями обратимся к Тревору Олту, он сейчас в городе Спринг, штат Техас. Доброе утро, Тревор!



ТРЕВОР ОЛТ, корреспондент ABC News: Доброе утро, Эми! Если этим утром вам нужен дизель, то здесь, на этом терминале в Техасе, вы его не получите. По словам владельца, воры украли более 1700 галлонов — и их ещё не поймали. Но, учитывая, сколько сейчас стоит бензин, необязательно иметь тысячи галлонов, чтобы стать жертвой воровства бензина.



Это явление становится пугающе обыденным: люди платят астрономическую цену за бензин только для того, чтобы потом этот бензин у них украли. В Пенсильвании женщина обнаружила эту дыру, просверленную прямо в её бензобаке. Её камера наблюдения засняла мужчину, расхаживающего вокруг её машины с дрелью и ведром ёмкостью пять галлонов. Она считает, что виновник именно он. Женщина поехала на автомобиле, не осознавая, что произошло. Эта ошибка могла стоить ей жизни.



ДЖЕК ГОРДОН, менеджер Ashland Tire and Auto: Главный риск в том, что топливо будет протекать и может произойти возгорание.



За последние несколько недель кражи бензина были зафиксированы как минимум в десяти штатах. В Миссури Джон Блейзер заявляет, что человек, которого мы видим на этих кадрах, подошёл к его грузовику, украл два галлона бензина и позволил оставшимся 32 галлонам вытечь на улицу.



А более наглые воры нацеливаются на заправочные станции. На прошлой неделе полиция в Лос-Анджелесе окружила три автомобиля, предположительно воровавшие бензин. Одного из подозреваемых обвиняют в том, что он, заплатив всего 20 долларов, сломал терминал, чтобы получить бензин на гораздо большую сумму.



Также вблизи Хьюстона власти ищут подозреваемых, укравших, по их словам, дизельное топливо на 8 тысяч долларов у этой заправки Chevron. А всего за неделю до этого, как сообщается, воры украли примерно 1000 галлонов из подземных баков на другой хьюстонской АЗС.



МУЖЧИНА: В фургоне, который выкачивал топливо, был потайной люк. Просто с ума сойти!



ТРЕВОР ОЛТ: И, напомню, чем больше бак, тем сильнее на него могут позариться воры. Грузовики и кроссоверы страдают чаще: у них выше клиренс, под них легче подлезть и бензина в них, как правило, больше. Эми?



Подумать только, что нам приходится об этом говорить! Но как можно понять, что кто-то украл бензин прямо из вашей машины?



ТРЕВОР ОЛТ: Во-первых, подходя к своему автомобилю, надо примечать, нет ли под ним луж. Не пахнет ли бензином внутри. Явный признак — машина не заводится, а если и заводится, может загораться чек двигателя. Кроме того, вообще полезно запоминать, какой был уровень топлива, когда вы выходили из машины, — так можно заметить возможные изменения, Эми.



Да, только что заправилась, а теперь бак пуст — это повод для тревоги. (Смех.) Большое спасибо, Тревор.



Дата выхода в эфир 15 марта 2021 года.