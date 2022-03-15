SRF: «заправочный туризм» — швейцарцы едут за бензином в Австрию, потому что свой стал слишком дорогим

Цены на бензин в Швейцарии стали такими высокими, что многие местные автомобилисты предпочитают проехаться до Австрии и заправить свою машину там. Как поясняет швейцарский телеканал SRF, стоимость топлива в Австрии сейчас существенно ниже, чем в Швейцарии, поэтому «заправочный туризм» в пограничных регионах стремительно набирает обороты.

Бензин в Швейцарии стал настолько дорогим, что многие автомобилисты предпочитают заправлять машины в ближнем зарубежье, сообщает швейцарский телеканал SRF.

На сегодняшний день цена на бензин в стране явно превысила отметку в два швейцарских франка за литр. На этом фоне в приграничных регионах в районе Австрии развился настоящий «заправочный туризм». Многие автомобилисты из Санкт-Галлена предпочитают совершить дополнительно десяти-пятнадцатиминутную поездку, чтобы заправить бак по другую сторону границы по более выгодной цене.

В Листенау на западе австрийской федеральной земли Форарльберг сейчас также прибывают много швейцарцев. «Я покупаю бензин там, где он дешевле. В зависимости от заработка на него уходит очень много», — рассказал один автомобилист из восточной Швейцарии. По оценке другого, разница в цене на бензин между Австрией и Швейцарией составляет 20—30 франков за полный бак.

Из-за менее высокого налога на добычу и ввоз нефти и нефтепродуктов и сильного франка многие швейцарские автомобилисты сейчас заправляются в Австрии, потому что Австрия — самая дешёвая из соседствующих со Швейцарией стран, по данным статистики Туристического клуба Швейцарии (TCS).

В прошлую пятницу литр бензина в Австрии обходился в среднем в 1,73 франка, а в Швейцарии — в 2,11 франка. Менеджер автозаправочной станции Eni в Люстенау Герберт Обершнайдер доволен: «Сейчас 30 процентов наших продаж приходится на швейцарцев».

Высокие цены на бензин вызывают дискуссии в швейцарской политике, отмечает SRF. Левые и правые расходятся во мнениях по вопросу о том, должен ли бундесрат вмешиваться в ситуацию и каким образом. Национальный советник Кристиан Имарк выступает за конкретные меры: «Существуют топливные сборы, топливные надбавки и налог на добавленную стоимость. Около половины стоимости бензина уходит государству. У федерального правительства есть большое пространство для манёвра, чтобы временно отказать от налогов для всех».

Национальный советник Регула Ритц придерживается иной точки зрения: по её мнению, экономические санкции направлены на то, чтобы заставить российского президента уступить, и она уверена, что «большинство людей в Швейцарии готовы платить более высокие цены».

Пока политики обсуждают возможные меры, бизнес по другую сторону границы процветает, подчёркивает швейцарский телеканал. О развитии «заправочного туризма» в Австрии свидетельствует также оценка Университета Санкт-Галлена (HSG), поясняет корреспондент SRF Урс Шнельманн. По его словам, безналичные платежи швейцарцев за топливо в Австрии выросли на целых 25% по сравнению с 2019 годом до коронавируса.