NBC: эксперты прогнозируют, что ситуация с ростом цен в США продлится как минимум несколько месяцев

Цены на бензин в США растут стремительно, передаёт NBC. Как прогнозируют эксперты, такая ситуация может продлиться ещё несколько месяцев. При этом губернаторы ряда штатов уже выступили с инициативой отменить местные налоги на топливо, чтобы ослабить бремя для автовладельцев.

Водители на этой неделе страшатся автозаправок больше, чем на прошлой. Они даже экономят на покупках.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Пару месяцев назад на то, чтобы полностью заправиться, уходило где-то 40 долларов. А теперь суммы иногда уже трёхзначные. Это безумие.



В среднем по стране цены на бензин составляют уже 4 доллара 30 центов за галлон.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Безумие какое-то. Реально безумие. Цены растут стремительно.



Из-за резкого роста цен Uber объявил о том, что будет взимать дополнительную плату за перевозки и доставки. Пассажиры будут платить за поездку на 45—55 центов больше. А доставка подорожает на 35—45 центов.



ВОДИТЕЛЬ: Правильный шаг. Но я не уверен, что этого достаточно.



ЗАКАРИ КРОКЕТТ, сотрудник издания The Hustle: Рост будет продолжаться как минимум два месяца. Многие водители, занимающиеся частным извозом, уже изо всех сил пытаются наработать, по сути, на минимальную зарплату.



Чтобы ослабить бремя для всех автовладельцев, всё большее количество губернаторов изъявляет желание временно отменить взимаемые в штатах налоги на топливо. Это позволит водителям экономить до 60 центов с галлона.



Федеральные налоги и налоги штатов вкупе с расходами на переработку и сбыт, а также с ценами на нефть-сырец образуют цену, которую вы платите на автозаправке. Когда цены взлетают вверх, большинство автозаправок Америки едва покрывают свои расходы.



ЗАКАРИ КРОКЕТТ: Владельцы автозаправок на самом деле так же, как и мы, терпеть не могут высокие цены на бензин.



Они надеются на то, что клиенты не будут жалеть средств на покупку снеков и напитков в их магазинах. Однако, как показали недавние исследования, реакцией американцев на происходящее стало то, что они начали меньше ездить на автотранспорте. А ведь некоторые из них уже и без того мало ездят из-за вызванного пандемией перехода на удалённый формат работы.



КЭТИ БЕК, корреспондент NBC: Насколько высоко могут взлететь эти цены?



ЗАКАРИ КРОКЕТТ: Как говорит большинство экспертов, нам следует ожидать, что это продлится как минимум несколько месяцев. В этой отрасли есть расхожая фраза, что цены на бензин взлетают ракетой, а опускаются пёрышком.



Кэти Бек, NBC News.



Дата публикации 13 публикации 2022 года.