WT: «мы тут ни при чём» — Байден списал внутренние проблемы США на Путина в попытке спасти репутацию демократов

Джо Байден возложил на Владимира Путина ответственность за рост инфляции и цен на топливо в США, хотя эта тенденция наблюдалась задолго до начала спецоперации на Украине, пишет The Washington Times. По мнению издания, своими обвинениями американский президент пытается оправдать провальную политику демократов, которые рискуют лишиться большинства на предстоящих промежуточных выборах в конгресс.

Джо Байден напрямую возложил ответственность за рост инфляции и цен на топливо в США на Владимира Путина. Американский президент выступил с этим утверждением, несмотря на то что эти два внутренних кризиса «досаждали» его администрации задолго до начала спецоперации на Украине, пишет The Washington Times.

«Не сомневайтесь, инфляция — это в значительной степени вина Путина», — сказал глава Белого дома на конференции Демократической партии в Филадельфии. «Мы здесь ни при чём», — заверил он собравшихся.

Между тем, по данным Министерства труда, потребительские цены в США выросли на 7,9% в прошлом году. Согласно сведениям Американской автомобильной ассоциации (AAA), стоимость бензина достигла в среднем $4,33 за галлон, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений, отмечает издание.

Поскольку до промежуточных выборов осталось меньше восьми месяцев, Байден хочет найти «козла отпущения», чтобы снять вину за экономические проблемы с демократов, которым грозит потеря большинства в конгрессе. Рейтинг одобрения президента несколько месяцев снижался из-за недовольства избирателей инфляцией. Впрочем, в последнее время ему ставят более высокие оценки за то, как он «справляется с украинским кризисом», обращает внимание The Washington Times.

Ранее Байден объявил о запрете на российскую нефть, что встретило поддержку обеих партий конгресса, но привело к дальнейшему росту цен на бензин. Вместе с тем президент вновь выступил в защиту своего решения отказаться от строительства американо-канадского трубопровода Keystone XL, по которому США должны были получать 700 тыс. баррелей чёрного золота в день.

Глава Белого дома не согласился с тем, что закрытие трубопровода привело к росту цен на топливо. «Ребята, давайте кое-что проясним: до завершения Keystone оставалось два года. Он был готов на 2 процента, — сказал Байден. — Отвяжитесь от меня».

При этом президент раскритиковал политику, которую ведут американские нефтяные компании. По его словам, у них свыше 7 тыс. разрешений на добычу, но они не спешат начинать бурение, поскольку кризис позволяет им увеличивать прибыль за счёт инвестиций в собственные акции, заключает The Washington Times.