CNBC: из-за политики Вашингтона американский бизнес уже не ждёт нормальных отношений с Китаем

По наблюдениям Американской торговой палаты в Китае, несмотря на приход к власти Джо Байдена, который вселил во многих предпринимателей из США надежду на улучшение отношений с Пекином, ситуация так и не изменилась. Пошлины трамповской эпохи по-прежнему действуют, ещё больше китайских компаний попали в «чёрные списки» Вашингтона, а представители американского бизнеса называют напряжённость между двумя странами одной из главных трудностей ведения бизнеса в КНР и не рассчитывают на улучшение отношений, пишет CNBC.

По данным экспертов, представители американского бизнеса в Китае больше не ждут улучшения отношений, которые значительно ухудшились ещё при администрации президента США Дональда Трампа, сообщает CNBC.

В своём ежегодном исследовании Американская торговая палата в КНР обнаружила, что после того, как в конце 2020 года в США президентом был избран демократ Джо Байден, многие представители американского бизнеса в Китае приобрели оптимистичный настрой: 45% опрошенных ждали улучшения отношений между двумя странами. Однако в ходе последнего опроса на эту тему, проведённого осенью 2021 года, выяснилось, что доля оптимистично настроенных предпринимателей сократилась до 27%. Приблизительно такие же показатели наблюдались, когда президентом США был Дональд Трамп, придерживавшийся жёсткой линии в отношении Пекина.

По данным исследования, с 2019 года рост напряжённости между Америкой и Китаем выступает одной из главных трудностей в ведении бизнеса в КНР.

«Когда к власти пришёл Байден, была некая доля надежды и оптимизма, что отношения будут улучшаться. Но думаю, за последний год мы увидели, что установилась новая реальность, при которой по большому счёту многие политические направления и настроения администрации Трампа остаются и при администрации Байдена», — заявил во вторник 8 марта президент Американской торговой палаты в Китае Алан Бибе.

Как обращает внимание CNBC, с начала 2021 года, когда у Байдена состоялась инаугурация, пошлины трамповской эпохи так и не были отменены. Кроме того, США добавили ещё больше китайских компаний в свои «чёрные списки», чтобы не дать им закупаться у американских поставщиков.

В самом Китае представителям американского бизнеса проблем добавляют местные новые законы о конфиденциальности данных, а также более жёсткая политика регуляторов КНР. Впрочем, как утверждают экономисты, самый сложный период закручивания гаек, скорее всего, позади, поскольку сейчас Пекин больше сосредоточен на развитии и росте, но отмены жёстких правил это всё-таки не означает.

Своё влияние оказывает и спад экономического роста в Поднебесной, а также по-прежнему действующие ковидные ограничения, которые отпугивают новые таланты из-за рубежа. Хотя по сравнению с 2020 годом доля компаний, ожидающих прирост прибыли, выросла с 54% до 59%, это всё ещё значительно меньше, чем, например, зафиксированные до пандемии 73% в 2017 году.

Как утверждает Американская торговая палата, компании из США всё сильнее ощущают на себе давление Пекина и нередко приходят к мысли, что в Китае им не особо рады. Более 40% респондентов заявили, что сталкивались с ситуациями, в которых их вынуждали делать заявления на острые политические темы или, напротив, подобных заявлений избегать. Так, в прошлом году зарубежные бренды вроде Nike и H&M столкнулись с волной негодования в китайских соцсетях за свои высказывания о якобы существовании практики принудительного труда в Синьцзяне. Из недавних примеров CNBC обращает внимание на то, что в то время, как многие американские и европейские компании прекращают отношения с Россией из-за её спецоперации на Украине, китайские компании, работающие с Россией, продолжают молчать. По словам Алана Бибе, о том, как антироссийские санкции США могут отразиться на американском бизнесе в Китае, говорить ещё слишком рано.

По данным Американской торговой палаты, доля опрошенных, планирующих наращивать инвестиции в Китай, не особо изменилась по сравнению с прошлым годом — такой позиции придерживаются две трети респондентов. В целом участники опроса оптимистично настроены по отношению к возможностям, которые сейчас представляет китайский рынок, причём это касается не только потребительской сферы, но и промышленности. Многие отметили улучшение инвестиционного климата в таких областях, как аэрокосмические разработки и энергетика.

Тем не менее на этот год всё больше предпринимателей настроены на инвестиции в меньших объёмах, а 18% заявили, что напряжённость между США и КНР может отсрочить реализацию некоторых инвестиционных решений или вовсе заставить от них отказаться. Куда меньше американских компаний были уверены в готовности Пекина открывать свои рынки для дальнейших иностранных инвестиций в ближайшие три года.

В целом, по информации Министерства коммерции КНР, за прошедший год иностранные компании увеличили объём инвестиций в Китай на 14,9% до 1,1 трлн юаней ($171,88 млрд).