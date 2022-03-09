МИД КНР о запрете США на импорт российских энергоресурсов: Китай против односторонних санкций, продолжит сотрудничество с Москвой

В ответ на заявление США о запрете на импорт российских энергоресурсов представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай выступает против односторонних санкций и «размахивание санкционной дубинкой по всякому поводу не поможет установлению мира и безопасности». Дипломат заверил, что его страна продолжит «в нормальном режиме развивать торговое сотрудничество» с Россией.

Как сообщили СМИ, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа. Великобритания, в свою очередь, заявила о планах в рамках ужесточения санкций в отношении Москвы до конца 2022 года прекратить импорт российской нефти и нефтепродуктов, пишет Global Times.

Комментируя эти заявления на пресс-конференции 9 марта, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай «выступает решительно против не обоснованных международным правом односторонних санкций». По словам дипломата, «размахивание санкционной дубинкой по всякому поводу не поможет установлению мира и безопасности, а лишь спровоцирует серьёзные трудности для экономик и благосостояния жителей вовлечённых стран», создаст безвыигрышную ситуацию и приведёт к ещё большему обострению напряжённости.

По данным издания, Чжао отметил, что Китай и Россия всегда поддерживали энергетическое взаимодействие в дружественном ключе и «впредь стороны так и будут продолжать в нормальном режиме развивать торговое сотрудничество, в том числе и в нефтегазовой сфере, в духе взаимного уважения, равенства и взаимовыгоды».