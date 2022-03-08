DWN: пока альтернатив нет — Шольц заявил о невозможности отказа от энергопоставок из России

Энергопоставки из России играют очень важную роль в повседневной жизни немцев, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. И на данный момент заменить их нечем, подчеркнул он, объяснив тем самым отсутствие энергетических штрафных мер в пакете антироссийских санкций. Против эмбарго выступили также министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер, рассказывает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Германия продолжит импортировать энергоресурсы из России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «На данный момент гарантировать обеспечение Европы энергией для получения тепла, передвижения, электроснабжения и промышленности другим способом невозможно», – передаёт его слова Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Глава ФРГ подчеркнул, что импорт нефти и газа из России играет очень важную роль в повседневной жизни граждан его страны. В связи с этим в пакете антироссийских санкций, принятом в связи с событиями на Украине, нет штрафных мер, касающихся энергопоставок, объяснил он. Против эмбарго выступили также министр экономики Германии Роберт Хабек из партии зелёных и министр финансов Кристиан Линднер из Свободной демократической партии.

В то же время немецкое правительство активно сотрудничает со своими партнёрами в Европейском союзе с целью создания альтернатив российскому газу, подчеркнул Шольц: «Но в одночасье такое не сделаешь. В связи с этим мы осознанно приняли решение продолжить деятельность предприятий в сфере энергоснабжения вместе с Россией».

В то же время глава ФРГ подчеркнул, что Берлин приветствует любые международные попытки воздействия на Россию с помощью жёстких и целевых санкций. Штрафные меры против российских финансовых институтов, Центрального банка и более чем 500 россиян посылают чёткий сигнал, заявил он: «Все наши шаги мы делаем таким образом, чтобы нанести России ощутимый урон и чтобы мы могли их выдержать в течение долгого времени».

В то же время украинский президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить санкции против Кремля, пишет немецкое издание. Он считает, что необходимо бойкотировать экспорт из России и отказаться от её нефти и газа. Но Германия очень сильно зависит от этих энергопоставок. По данным министерства экономики, доля России в импорте голубого топлива в Германию составляет 55%, угля — 50%, нефти — 35%.

«Такое трудно заменить в одночасье», — подчеркнул официальный представитель немецкого правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Впрочем, по его словам, Берлин продолжает наблюдать за ситуацией на Украине и не исключает возможности принятия энергетического эмбарго на уровне ЕС.