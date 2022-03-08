DWN: пока альтернатив нет — Шольц заявил о невозможности отказа от энергопоставок из России
Германия продолжит импортировать энергоресурсы из России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «На данный момент гарантировать обеспечение Европы энергией для получения тепла, передвижения, электроснабжения и промышленности другим способом невозможно», – передаёт его слова Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Глава ФРГ подчеркнул, что импорт нефти и газа из России играет очень важную роль в повседневной жизни граждан его страны. В связи с этим в пакете антироссийских санкций, принятом в связи с событиями на Украине, нет штрафных мер, касающихся энергопоставок, объяснил он. Против эмбарго выступили также министр экономики Германии Роберт Хабек из партии зелёных и министр финансов Кристиан Линднер из Свободной демократической партии.
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