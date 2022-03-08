Deutsche Wirtschafts Nachrichten Оригинал

DWN: пока альтернатив нет — Шольц заявил о невозможности отказа от энергопоставок из России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Энергопоставки из России играют очень важную роль в повседневной жизни немцев, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. И на данный момент заменить их нечем, подчеркнул он, объяснив тем самым отсутствие энергетических штрафных мер в пакете антироссийских санкций. Против эмбарго выступили также министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер, рассказывает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
DWN: пока альтернатив нет — Шольц заявил о невозможности отказа от энергопоставок из России
AP

Германия продолжит импортировать энергоресурсы из России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «На данный момент гарантировать обеспечение Европы энергией для получения тепла, передвижения, электроснабжения и промышленности другим способом невозможно», – передаёт его слова Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Глава ФРГ подчеркнул, что импорт нефти и газа из России играет очень важную роль в повседневной жизни граждан его страны. В связи с этим в пакете антироссийских санкций, принятом в связи с событиями на Украине, нет штрафных мер, касающихся энергопоставок, объяснил он. Против эмбарго выступили также министр экономики Германии Роберт Хабек из партии зелёных и министр финансов Кристиан Линднер из Свободной демократической партии.

В то же время немецкое правительство активно сотрудничает со своими партнёрами в Европейском союзе с целью создания альтернатив российскому газу, подчеркнул Шольц: «Но в одночасье такое не сделаешь. В связи с этим мы осознанно приняли решение продолжить деятельность предприятий в сфере энергоснабжения вместе с Россией».
 
В то же время глава ФРГ подчеркнул, что Берлин приветствует любые международные попытки воздействия на Россию с помощью жёстких и целевых санкций. Штрафные меры против российских финансовых институтов, Центрального банка и более чем 500 россиян посылают чёткий сигнал, заявил он: «Все наши шаги мы делаем таким образом, чтобы нанести России ощутимый урон и чтобы мы могли их выдержать в течение долгого времени».
 
В то же время украинский президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить санкции против Кремля, пишет немецкое издание. Он считает, что необходимо бойкотировать экспорт из России и отказаться от её нефти и газа. Но Германия очень сильно зависит от этих энергопоставок. По данным министерства экономики, доля России в импорте голубого топлива в Германию составляет 55%, угля — 50%, нефти — 35%.
 
«Такое трудно заменить в одночасье», — подчеркнул официальный представитель немецкого правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Впрочем, по его словам, Берлин продолжает наблюдать за ситуацией на Украине и не исключает возможности принятия энергетического эмбарго на уровне ЕС.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Deutsche Wirtschafts Nachrichten Германия Европа
теги
газ Германия импорт нефть Россия Украина энергетика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров