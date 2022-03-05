Боррель: ЕС импортирует 40% газа из России, и изменить это за ночь невозможно
Обычно совет ЕС по иностранным делам заседает примерно раз в месяц, однако в эту пятницу прошла уже четвёртая встреча за последние несколько дней, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Европейцы в срочном порядке договорились о многочисленных санкциях, которые должны обескровить правительство в Москве, от запрета на трансакции с российским Центробанком до замораживания их денежных резервов и отключения многих российских банков от платёжной системы SWIFT.
В эту пятницу никаких новых санкций принято не было, однако это будет сделано в ближайшие дни, заявил после встречи уполномоченный ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель.
В первую очередь, необходимо позаботиться о том, чтобы все штрафные меры действительно работали, поясняет издание. В частности, подразумеваются правила, которые должны затруднить обход санкций за счёт применения криптовалют. «Дыры должны быть залатаны», — заявил Боррель.
Другая мера, которую обсуждают министры иностранных дел ЕС, — это прямые санкции против российского нефтегазового сектора, против которых по-прежнему выступает Германия.
До сих пор санкционные пакеты ЕС не включали в себя меры против сырой нефти и природного газа из России. При отключении российских банков от SWIFT Евросоюз сделал исключение для Сбербанка и Газпромбанка, чтобы сохранить для себя возможность оплачивать европейские закупки газа.
Поскольку российский газ составляет 40% импорта газа в ЕС, отказаться от него с сегодня на завтра невозможно, отметил Боррель. В то же время министры иностранных дел Европы договорились о необходимости ускорить преобразования в энергетике, чтобы сократить зависимость от российских нефти и газа.
«Мы, конечно же, сократим импорт. И мы сделаем это уже очень скоро, — подчеркнул Боррель. — Таково наше намерение. Мы это сделаем».
Как утверждает издание, многие в Европе высказываются за то, чтобы обложить российский нефтегазовый экспорт более жёсткими санкциями, потому что это повредит государственному бюджету России больше всего. Однако тогда европейцы и сами понесут экономический ущерб, и пока это сдерживает многие столицы Европы от дальнейших действий, заключает немецкая газета Handelsblatt.
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