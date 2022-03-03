Il Giornale: санкции против российской нефти могут стать ядерной бомбой для мировой экономики

Хотя нефтяной сектор составляет половину российского экспорта, он пока не попал под действие западных санкций. Как пишет Il Giornale, ограничения в этой сфере могут нанести сокрушительный удар по России, однако атака на российскую нефть может стать ядерной бомбой, которая уничтожит и мировую экономику, поскольку нефть оказывает влияние на инфляцию, экономический рост, цепочку создания стоимости и международные отношения.

В условиях западных санкций против России речь шла в основном о возможной диверсификации поставок природного газа, однако нефтяная сфера пока осталась нетронутой, хотя она, по некоторым данным, составляет половину российского экспорта. Как пишет Il Giornale, нефть — одна из сфер, по которым трудно ударить западными ограничениями, и это связано с тремя факторами.

Как продолжает издание, Европа является основным получателем российских энергоносителей, в том числе и чёрного золота, но энергетическая зависимость касается и США. Американцы находятся на первом месте по добыче нефти (11,3 млн баррелей в день в 2020 году), Россия — на втором (10,1 млн), за ней следует Саудовская Аравия (9,3 млн). При этом внутреннее потребление в США превышает 432,5%, что позволяет Москве быть поставщиком Вашингтона. В 2020 году Россия заняла третье место среди поставщиков США, уступив Канаде и Мексике. По данным Forbes, Россия поставляла 595 тыс. баррелей в день.

Кроме того, необходимо помнить о двойной зависимости в рамках взаимосвязанного рынка. Структура рынка природного газа гораздо более сложная. Механизм передачи ценового шока больше сосредоточен на рынке притока, также играют гораздо более важную роль так называемые спотовые рынки, раскачивающиеся на волнах моментальных транзакций. Нефть, наоборот, представляет собой глобальный регулируемый рынок, который в первую очередь подчиняется правилам ОПЕК и взаимодействующих с ней стран ОПЕК+, где Россия играет решающую роль. Так что атака на российский нефтяной сектор может спровоцировать энергетический шок, который может быть хуже, чем тот, который мир испытывает сейчас.

В-третьих, пишет автор материала, если такой сценарий осуществится, Запад рискует попасть в замкнутый круг: атака на российский нефтяной сектор, по сути, будет способствовать скачку цен на нефть до рекордных уровней 2014 года, а это значило бы «дать России политическое оружие, которое позволило бы ей экономически устоять перед санкциями и консолидировать свой бюджет». И именно с этой точки зрения, в геополитической повестке санкции на газ не случайно оказались в политическом приоритете перед ограничениями, связанными с нефтью.

Как заключает издание, учитывая объёмы, нефть даже в большей степени, чем газ, может нанести сокрушительный удар по российской экономике, однако атака на российскую нефть может стать ядерной бомбой, которая уничтожит мировую экономику. Нефть всё ещё оказывает влияние на инфляцию, экономический рост, цепочку создания стоимости и международные отношения, и пока неизвестно, готов ли Запад на такой шаг ради Киева.