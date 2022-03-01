Bloomberg: отказалась от традиционного нейтралитета — Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России

Швейцария согласилась ввести санкции, которые ранее против России ввёл Евросоюз, заблокировав авуары россиян, фигурирующих в санкционных списках, и закрыв для российских самолётов своё воздушное пространство, пишет Bloomberg. По словам президента Швейцарии Иньяцио Кассиса, это не значит, что страна насовсем отказалась от роли нейтральной стороны: Берн может вновь вернуться к ней в будущем.

Правительство Швейцарии нарушило «давно укоренившуюся традицию нейтралитета» и согласилось ввести санкции, которые ранее ввёл Европейский союз, против российских компаний и частных лиц, включая президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщает Bloomberg.

Решение правительства о введении незамедлительно вступающих в силу санкций, которое заставило Лаврова отменить запланированную поездку в Женеву, было принято после выходных, когда правительство подверглось критике со стороны оппозиционных политиков и других стран.

Так, в пятницу Европейская комиссия призвала Швейцарию последовать её примеру в вопросе ответной реакции на спецоперацию России на Украине. Там отметили, что, хотя страна и не является членом ЕС, она все же «часть Европы».

Впрочем, в понедельник президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил на пресс-конференции в Берне, что решение об объявлении санкций не исключает то, что в будущем страна вновь выберет роль нейтральной стороны, это скорее выбор того, на чём сделать упор. По словам Кассиса, правительство решило «сделать упор на уважении и защите ценностей, которые являются основой нашей цивилизации».

Новостное агентство называет решение «смелым шагом» для страны, которая долгое время играла нейтральную роль в международных делах. В июне именно здесь состоялся саммит между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой президентом Джо Байденом, а затем переговоры между Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал этот шаг, назвав его «очень, очень хорошей новостью».

Как напоминает Bloomberg, ранее Швейцария навлекла на себя недовольство целого ряда стран, решив только помешать всем россиянам, попавшим под санкции Евросоюза, открывать новые счета в швейцарских банках, но не замораживать существующие счета. По данным Банка международных расчётов, в третьем квартале прошлого года в швейцарских банках находилось около $23 млрд российских активов, в основном в виде депозитов.

В пятницу министр экономики Ги Пармелен заявил журналистам, что, хотя он понимает, что люди, возможно, хотят, чтобы страна сделала больше, швейцарская традиция нейтралитета и дипломатии насчитывает десятилетия и «пользуется уважением и пониманием» в ЕС. А в выходные Кассис отметил на своей страничке в Twitter, что провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы выразить свою поддержку Киеву и солидарность с ним, однако не упоминал о санкциях.

Тем не менее в понедельник швейцарский лидер созвал пресс-конференцию, чтобы объявить о новых мерах, среди которых, помимо прочего, закрытие воздушного пространства Швейцарии для всех самолётов, летящих из России, включая частные борты российских олигархов. Кроме того, были введены запреты на поездки пяти олигархов, близких к Путину. Также, как сообщает Bloomberg, Берн приостановит действие соглашения 2009 года с Россией по визовым вопросам.

«Это не мешает нам играть дипломатическую роль. Нам всегда будет нужна дипломатия. Ни один конфликт не может быть разрешён без дипломатии», — добавил Кассис.