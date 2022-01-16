SZ: из-за раздора с ЕС к 2025 году Швейцария рискует остаться без электричества

Ближе к концу зимы Европа начинает страдать от нехватки электроэнергии, пишет Süddeutsche Zeitung. Хуже всего дела обстоят в Швейцарии — из-за напряжённых отношений с Брюсселем у Берна отсутствует полноценный доступ на формирующийся единый рынок электроэнергии ЕС. При самом худшем развитии событий уже в марте 2025 года вся страна рискует почти на двое суток остаться без электричества.

С точки зрения выбросов углекислого газа энергобаланс Швейцарии по-настоящему впечатляет: благодаря гористой поверхности более 58% электроэнергии, производимой в стране, приходится на гидроэлектростанции. На второй строчке располагается ядерная энергетика с почти 33%. Небольшой остаток — меньше 10% — приходится на ископаемое топливо, ветряную и солнечную энергию, пишет Süddeutsche Zeitung.

Как и соседние страны, Швейцария стремится отказаться от атомной энергетики и ископаемого топлива. Однако неясно, как она сможет восполнить образовавшийся пробел. В отличие от соседей, у Швейцарии есть дополнительная проблема — неурегулированные и в настоящее время довольно прохладные отношения с ЕС.

Европейцы и швейцарцы были близки к подписанию соглашения о допуске Швейцарии на европейский рынок электроэнергии. Это имело смысл: Швейцария со всех сторон окружена странами ЕС и связана с европейской энергосистемой 41 линией электропередачи. Если ЕС реорганизует свой рынок электроэнергии — а он активно занимается этим в течение последних 25 лет, — это автоматически повлияет и на Швейцарию.

С 2007 года Брюссель и Берн пытались разработать соглашение, которое позволило бы Швейцарии участвовать в работе формирующегося единого рынка электроэнергии ЕС. Это отражало бы интересы обеих сторон: Швейцария является важной транзитной страной для ЕС. Благодаря множеству гидроэлектростанций она также является важным экспортёром электроэнергии. Ей также не помешал бы упрощённый доступ к рынку электроэнергии ЕС: в настоящее время ей приходится импортировать электроэнергию, чтобы не столкнуться с дефицитом — в первую очередь зимой. Интеграция в европейские структуры также важна для стабильности энергосистемы Швейцарии. Если страна изолирована, существует риск увеличения незапланированных перетоков электроэнергии и, следовательно, усиления нагрузки на сети, которую операторам приходится компенсировать сложным и дорогостоящим образом.

Последний раунд переговоров по электроэнергии между Берном и Брюсселем состоялся в июле 2018 года. С тех пор переговоры были «поставлены на паузу», поскольку, с точки зрения Брюсселя, Швейцария не выполнила важное требование — она не подписала рамочное соглашение.

ЕС назвал подписание рамочного соглашения условием для допуска Швейцарии на некоторые сегменты единого рынка, например на рынок электроэнергии. Отношения между Брюсселем и Берном в настоящее время основаны примерно на 120 двусторонних соглашениях, благодаря которым Швейцария имеет доступ к разным сегментам единого рынка ЕС. Но Брюссель хотел отказаться от отдельных соглашений. В случае изменения законов ЕС они также должны обновляться по отдельности. Институциональное рамочное соглашение должно было обеспечить автоматическое признание Швейцарией законов ЕС.

В конце 2018 года был представлен полностью согласованный проект документа. Однако Швейцария отказалась его подписать, указав на необходимость пересмотра некоторых пунктов. Брюссель был непреклонен, и в мае 2021 года Берн решил в одностороннем порядке прекратить переговоры. Таким образом, с одной стороны, Брюссель перестал обновлять существующие договорённости со Швейцарией, что уже вызывало трудности в некоторых секторах. С другой стороны, без подписания рамочного соглашения ЕС отказывается заключать новые договорённости. Это означает, что соглашение по электроэнергии также фактически сошло на нет.

Постепенно многие швейцарцы начинают осознавать возможные последствия разрыва с ЕС. Осенью Федеральный совет Швейцарии опубликовал результаты «взрывоопасного» исследования: начиная с марта 2025 года, когда объём воды в озёрах и реках уменьшается, а спрос на электроэнергию по-прежнему остаётся высоким, в стране может происходить 47-часовой перерыв в подаче энергии.

Однако для этого наихудшего сценария должны сойтись три фактора: во-первых, два энергоблока АЭС Бецнау, а также треть французских атомных электростанций должны одновременно выйти из строя, что, по оценкам Федерального управления энергетики Швейцарии, представляет собой «довольно маловероятную ситуацию, которую, однако, нельзя исключать». Во-вторых, Брюсселю следует серьёзно отнестись к своему так называемому «правилу 70%»: оно является частью третьего энергопакета ЕС и предполагает, что не позднее конца 2025 года не менее 70% от максимальной пропускной способности трансграничных сечений должно выделяться для торговли электроэнергией внутри ЕС. Это серьёзно ограничило бы возможность Швейцарии импортировать электроэнергию в случае необходимости. Третий фактор касается сотрудничества с ЕС: сценарий отключения электроэнергии возможен в случае прекращения сотрудничества в области электроэнергетики с соседними странами.

Швейцарцы способны повлиять лишь на последний фактор. Несколько дней назад министр энергетики Симонетта Соммаруга объявила о «хороших новостях для надёжного энергоснабжения»: швейцарскому оператору Swissgrid удалось заключить контракт с южными соседями — «важными игроками в сфере электроэнергетики». Таким образом, Швейцария будет как минимум на 12 месяцев включена в систему международного электроэнергетического региона «Италия Север». Как утверждает Swissgrid, проблемы не были решены в долгосрочной перспективе. Швейцарская энергетическая проблема, которая на самом деле представляет собой европейскую проблему, будет по-прежнему беспокоить страну, отмечает Süddeutsche Zeitung.