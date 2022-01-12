Euronews: энергетическая бедность заставляет поляков задуматься о цене перехода к «зелёной экономике»

Цены на энергоносители продолжают расти, инфляция достигла максимума за последние десятилетия — однако повышения зарплат пока не последовало, поэтому поляки всё больше страдают от энергетической бедности. Эксперты предупреждают, что процветание ушло и начались времена дефицита — причём это касается не только Польши, но и всего Евросоюза. Это заставляет многих задуматься, а сможет ли Европа в такой сложной ситуации реализовать свои амбициозные планы перехода к «зелёной экономике», передаёт Euronews.

Жители Польши всё больше страдают от роста цен. Инфляция достигла 8,6 процента — это самый высокий показатель за последние годы. Главным образом, это вызвано резким ростом цен на энергоносители.



Кшиштоф Здеб управляет ветеринарной клиникой. Недавний счёт за газ его совсем не обрадовал.



КШИШТОФ ЗДЕБ, ветеринар: Это в три раза больше, чем в прошлом году. Я пока не знаю, как будет с электричеством — но всё равно думаю, что оно станет дороже. Мы решили немного повысить зарплату нашим сотрудникам. Но богаче они не станут, потому что цены на всё растут.



В прошлом месяце цены на электроэнергию и природный газ на Варшавской товарной бирже достигли самых высоких уровней за всю её 20-летнюю историю. Заметное падение произошло только во время блокировки.



Польское правительство утверждает, что за повышением стоимости электроэнергии стоит рост цен на квоты на выбросы CO 2 . Учитывая это, власти в начале года ввели финансовую компенсацию для граждан.



АЛЕКСАНДР БЖОЗКА, представитель Министерства климата и окружающей среды: У нас есть диверсифицированные источники поставок газа в Польшу, но высокая стоимость квот на выбросы CO 2 сильно влияет на цены на энергию. Принятые нами меры, которые включают снижение налогов на электроэнергию и газ, позволят сократить этот счёт примерно наполовину.



Что касается перспектив возможного снижения цен на энергоносители в ближайшие месяцы, то ожидания экспертов не выглядят оптимистичными.



ВОЙЦЕХ ЯКОБИК, эксперт по энергетике: Рост энергетической бедности в Польше сильно повлияет на общество, потому что у нас она и без того высокая. Мы сделали недостаточно, чтобы оставаться в безопасности во времена энергетического кризиса. Процветание ушло, мы вступаем во времена дефицита. Это касается Польши — но это также касается и всего Европейского союза.



МАГДАЛЕНА ХОДОВНИК, корреспондент Euronews: Счета становятся всё больше, цены растут, инфляция достигла максимума за последние десятилетия, но повышения зарплат пока не последовало. Ситуация в Польше и во всей Европе очень сложная — как по финансовым причинам, так и из-за обстановки в сфере энергетической безопасности. В то же время в Европе всё ещё существуют амбициозные планы «зелёной трансформации». В такой ситуации поляки задаются вопросом: а смогут ли они себе это позволить?



Дата выхода в эфир 11 января 2022 года.