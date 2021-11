DT: британцы с опаской смотрят на европейцев, которые оказались «во власти» Путина из-за газа

Европа с приближением зимы практически «оказалась во власти» России, которая снабжает её газом, а противостояние с Брюсселем наверняка способно привести к взрыву, пишет The Daily Telegraph. На фоне такого геополитического и энергетического кризиса, похоже, граждане Великобритании могут чувствовать себя после брексита более защищёнными, несмотря на все негативные последствия, отмечается в статье.

С приближением зимы энергетический кризис вернулся в Европу с новой силой — и вновь посыпались предупреждения о нормированной подаче электроэнергии, возможной остановке предприятий и других бедах и несчастьях, нависших как над Еврокомиссией, так и над правительством Великобритании. Фьючерсные контракты на январь всего за неделю взлетели на 40%, а цены приближаются к уровню сентября, когда на рынке царила паника, пишет The Daily Telegraph.



Разница в том, что сейчас лежащий в основе этих событий геополитический кризис на порядок серьёзнее, подчёркивается в статье: «Владимир Путин затягивает газовую удавку». При этом Россия «с враждебными намерениями сосредоточила возле украинской границы 100-тысячную группировку войск», говорится в статье. В НАТО назвали эти действия «масштабным и необычным наращиванием». Американская и британская разведки демонстрируют спутниковые снимки и материалы электронного перехвата и предупреждают о «высокой вероятности» военного нападения России уже этой зимой, сообщает The Daily Telegraph.



«Путин уже подготовил почву для идеального энергетического кризиса», — подчёркивается в статье. По мнению автора, Кремль намеренно воспользовался тем, что в конце лета на фоне пандемии COVID-19 в мире возник дефицит газа, и стал сокращать объёмы поставок, необходимые для пополнения исчерпанных европейских запасов. «Газпром» поставляет в основном минимум законтрактованных объёмов, при этом в Австрии хранилища сегодня заполнены на 52%, в Голландии — на 61%, а в Германии — на 69%, хотя обычно в это время года они должны быть заполнены почти под завязку, пишет The Daily Telegraph.



«Теперь Кремль захлопывает ловушку», — предупреждает автор. Аналитики в энергетической сфере говорят, что «Газпром» ничего не зарезервировал на декабрь на компрессорной станции «Мальнов» на польско-белорусском участке газопровода. В итоге ежедневный дефицит поставок в Европу составляет до 35 млн кубометров, при этом из-за трудноразрешимого спора с Марокко также сократились поставки газа из Северной Африки, констатирует The Daily Telegraph.



«Трудно понять, зачем Путин применяет это своё энергетическое оружие: чтобы повернуть вспять зелёный пакт Европы или чтобы подготовиться к нападению на Украину», — заявил в интервью The Daily Telegraph профессор Алан Райли. «Но ему надо действовать очень осторожно, поскольку если он разыграет все свои козыри, то уже больше не сможет продолжать игру. Европа перестроит свою энергетическую систему и вообще откажется от закупок российского газа», — полагает Райли.



Но вне зависимости от того, насколько верными окажутся предупреждения западной разведки в отношении России, противостояние с Брюсселем из-за трубопровода «Северный поток — 2» наверняка будет лишь усиливаться, прогнозирует автор. Немецкие регуляторы приостановили процесс сертификации, обвинив «Газпром» в попытках обойти антимонопольные законы ЕС. В противном случае Польша добилась бы в Европейском суде запрета на такую «фиктивную сертификацию», полагают эксперты.



Кроме того, в состав нового немецкого правительства вот-вот войдут зелёные, которые считают «Северный поток — 2» возмутительным проявлением «кремлёвского империализма» и попыткой вывести газовые потоки из украинских транзитных трубопроводов, лишая Киев «инструментов экономической самозащиты», говорится в статье. Однако Путин так просто не сдастся, поскольку этот газопровод играет центральную роль в его замыслах по изменению стратегического баланса сил в Европе и изменению глобального порядка, который сложился после холодной войны, предупреждает The Daily Telegraph.

«Он наверняка будет разжигать газовый кризис до тех пор, пока замерзшая Европа не начнёт молить о пощаде или не разорвёт себя на части», — подчёркивается в статье. Бывший координатор французского правительства по вопросам энергетической безопасности Тьерри Брос тоже считает, что Брюссель «опрометчиво попал в российскую засаду».



«Путин приступил к осуществлению своего генерального плана в июле и августе. Сначала я в это не верил, но сейчас уже не может быть никаких сомнений. Он сказал, что в октябре мы получим больше газа, но газ не поступил. В ноябре всё стало ещё хуже, а сейчас через «Мальнов» уже вообще ничего не пойдёт», — заявил Брос в интервью The Daily Telegraph. По его мнению, Европа «не вняла установкам Черчилля о надёжности поставок и из-за своей откровенной некомпетентности попала в экзистенциальный кризис, который сама и спровоцировала».



Это может привести в конечном итоге к развалу интегрированной энергосистемы ЕС и к краху всего блока, предупреждает эксперт. По его мнению, если ситуация обострится ещё больше, то энергетический рынок ЕС в полной мере продемонстрирует «лицемерность и фальшь своих добродетелей», а европейские страны начнут запасаться энергоресурсами, где только можно, ссылаясь на законы о национальной безопасности, вместо того чтобы создавать коллективные резервы.



«Приближаются президентские выборы во Франции. Люди завопят, если начнут закрываться наши предприятия и если им скажут, что надо смириться с нормированием, потому что необходимо также отапливать дома в Германии», — пояснил Бросс. С приходом COVID-19 страны ЕС уже мгновенно проявили свой национализм в сфере здравоохранения, напоминает автор. Например, Германия «без малейших угрызений совести» запретила экспорт индивидуальных средств защиты даже в пределах единого рынка и по предоплате.



В таких условиях надежда британцев на соединительные трубопроводы из Европы демонстрирует «их трогательную веру в бумажные контракты», отмечает автор. И хотя Великобритания импортирует относительно немного российского газа, это не очень-то успокаивает — ведь она тоже входит в европейскую интегрированную систему, поэтому цены по обе стороны Ла-Манша меняются почти одновременно.



А в одном очень важном аспекте положение Великобритании еще хуже, предупреждает автор: ради экономии британские власти позволили закрыть подземное хранилище газа, связанное с месторождением Раф, хотя их неоднократно и настойчиво предупреждали об опасности такого шага. В итоге за несколько дней до прихода зимы страна оказалась абсолютно не обеспечена топливом, подчёркивает The Daily Telegraph.



Британское правительство при этом рассчитывало, что сможет всегда очень просто приобретать сжиженный природный газ на мировом рынке. Однако теперь Лондон оказался в состоянии «ценовой войны» за дефицитные поставки СПГ с Китаем, у которого есть мощные «боевые резервы» на рынке в виде $3,2 трлн валютных запасов и который «приказал чиновникам всех уровней запасаться энергоресурсами, назвав это битвой за выживание», говорится в статье.



В итоге спотовые цены в Азии сейчас взлетели до немыслимого когда-то рубежа в $32 за миллион британских тепловых единиц — причём газ даже по этой цене ещё надо найти, отмечается в статье. В то же время у Великобритании есть ряд своих преимуществ. В частности, половину потребляемого газа она получает с собственных месторождений на континентальном шельфе — в отличие от Европы, которая зависит от импорта. Кроме того, британская экономика, где преобладает сфера услуг, потребляет меньше энергии, например, чем немецкая.



Также у британцев имеются «полезные друзья», говорится в статье. Например, после недавней дружеской беседы с Борисом Джонсоном эмир Катара приказал перенаправить поставки СПГ в Великобританию. Тем временем снова немного понизились и «заоблачные цены» на импортный газ. На прошлой неделе доля энергетики возобновляемых источников в британском балансе составила 32%, а у электроэнергетической компании Drax имеются в запасе угольные мощности на 1,3 гигаватта, которые также можно очень быстро запустить, сообщает The Daily Telegraph.



Можно ли в этом разглядеть полезные дивиденды брексита? Чтобы сохранить контроль над ситуацией, британское правительство должно незамедлительно создать специальный «энергетический оперативный центр» с чрезвычайными полномочиями, призывает автор. Иначе есть большой риск снова оказаться на пороге катастрофы, как произошло весной прошлого года с началом пандемии COVID-19, когда британские чиновники бодро и уверенно заявляли о своих надёжных планах по защите населения, практически игнорируя драматические новости из Италии, говорится в статье.



Как полагает автор, Великобритания также может последовать примеру Японии и перевести некоторые электростанции с газа на нефть, которая сегодня в два раза дешевле спотовых цен СПГ (они в эквиваленте составляют $180). В крайнем случае она может заранее заказать партии СПГ и поставить эти танкеры на якорь у своего побережья, превратив их в своеобразные «хранилища с неприкосновенным запасом». Кроме того, британское правительство могло бы продлить на несколько месяцев эксплуатацию АЭС Хантерстон В, чтобы пережить «худшие времена», отмечается в статье.



В то же время эксперт по энергобезопасности Клайв Моффат опасается, что Лондону уже «слишком поздно» что-то предпринимать и серьёзные негативные последствия будут неизбежны для всех. «Оперативного решения проблемы нет. Промышленных потребителей газа придётся закрывать. Только за счёт этого можно будет обеспечить работу больниц и отопить дома», — предупредил Моффат в интервью The Daily Telegraph.



«Но будь у меня выбор — я предпочёл бы оказаться этой зимой у Бориса в Великобритании, а не у Урсулы в Европе», — заключает автор.