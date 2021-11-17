Главред Forbes: цель Путина — заставить страны НАТО соглашаться с Москвой

Главный редактор Forbes бьёт тревогу: «российский авторитарный лидер» Владимир Путин сегодня предпринимает опасные шаги в Европе, которые представляют реальную угрозу безопасности США. По его мнению, российский президент хочет заставить многие страны НАТО прийти к выводу, что им лучше всего соглашаться с Москвой, поскольку США не способны отвечать на агрессивные действия России.

После окончания Второй мировой войны альянс НАТО был центром безопасности США, который сдерживал амбиции Москвы. Однако сегодня, как рассказывает главный редактор еженедельника Forbes Стив Форбс в подкасте «Что дальше», «российский авторитарный лидер Владимир Путин предпринимает опасные шаги в Европе, которые представляют реальную угрозу безопасности США».

По мнению Форбса, Путин хочет доминировать в Европе, особенно в Германии, и именно поэтому он стремится ослабить НАТО. Конечно, о военном нападении не может быть и речи, поэтому российский лидер использует другие методы для достижения своей цели.

Одним из них является газопровод «Северный поток — 2», по которому в Германию будет прокачиваться природный газ и из-за которого Европа станет более зависимой от российского газа. Но вместо того чтобы блокировать строительство газопровода, администрация Байдена бездействовала в отношении завершения его строительства и не пытается остановить процесс выдачи технических сертификатов, необходимых для полного ввода его в эксплуатацию.

Россия, продолжает главред издания, также усиливает военное, политическое и экономическое давление на Украину, чему Белый дом обещает решительно противодействовать, но пока этого не сделал.

Но, как считает Стив Форбс, Путин, полагая, что у Байдена не хватит смелости прекратить его антиамериканские манёвры, теперь играет в новую игру, чтобы подорвать основы НАТО. Белоруссия «при пособничестве России» стала перевалочным пунктом для беженцев с Ближнего Востока, которые могут направиться в соседние страны. На сегодняшний день число беженцев исчисляется тысячами, но, судя по слухам, число прибывающих в Белоруссию мигрантов может достигнуть катастрофического уровня.

«Цель Путина состоит в том, чтобы заставить многие страны НАТО прийти к выводу, что им лучше всего соглашаться с Москвой, поскольку США не способны отвечать на агрессивные действия Путина. Постепенный развал НАТО стал бы катастрофой, поскольку Россия начала бы оказывать влияние на структуры континента, определяя их характер, что было бы не на пользу ни нам, ни всему миру. А лидер Китая Си Цзиньпин, всё больше демонстрирующий стремление к мировому господству, примет это к сведению», — подводит итог главред Forbes.