Обозреватель DT: миграционный кризис рискует вызвать новый виток конфронтации между Россией и Западом

Локальный кризис на восточной границе ЕС перерос в ситуацию, ставящую отношения между Россией и Западом «на острие ножа», пишет обозревать The Daily Telegraph Марк Алмонд. По его словам, новая «горячая точка» на границе с Польшей может привести к гораздо более серьёзной конфронтации. При этом, утверждает журналист, Кремль не хочет войны с Западом, однако рассчитывает, что опасность конфликта заставит его «закрыть глаза на украинский вопрос».

На первый взгляд, несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся пересечь границу между Белоруссией и Польшей, являются лишь «бледным отголоском великого каравана», дошедшего через Балканы до Германии в 2015 году. Но тот миграционный кризис был прежде всего вызовом для Ангелы Меркель: сможет ли правительство Германии «справиться с этим», как она сама утверждала? Какие бы проблемы для ЕС ни создавала та волна мигрантов, в 2015 году отсутствовал «очевидный геополитический элемент, дестабилизирующий Европу», пишет обозревать The Daily Telegraph Марк Алмонд.

Однако сегодня ограждение, возведённое Польшей для того, чтобы не дать мигрантам с Ближнего Востока пересечь границу, стало «растяжкой» между Североатлантическим альянсом, имеющим договорные обязательства по защите Польши, и самой Россией. Напряжённость времён холодной войны, «возродившаяся во время президентства Путина», проходит через Минск, Варшаву и Брюссель, и достигает Вашингтона. Опасность заключается в том, что эта «новая горячая точка на польской границе» может стать «фитилём для пороховой бочки», что приведёт к гораздо более серьёзной конфронтации, считает автор статьи.

По словам Алмонда, президент Белоруссии Александр Лукашенко оказывает содействие «в осуществлении тысяч рейсов», доставляющих потенциальных мигрантов в страну, прежде чем отправить их к границе. Вероятно, дело в том, что он хочет «наказать» ЕС за санкции в отношении его режима, наложенные в связи с подавлением протестов, разразившихся после его «предполагаемого переизбрания в августе 2020 года». Но локальная конфронтация между Белоруссией и восточноевропейскими членами ЕС — Польшей и Литвой — переросла в ситуацию, ставящую отношения между западным миром и Россией «на острие ножа».

Лукашенко уверен в своих действиях только потому, что верит в то, что пользуется полной поддержкой Кремля, и считает, что у него есть «прикрытие». Без поддержки Кремля режим Лукашенко рухнет. Чтобы понять сегодняшнюю напряжённость, необходимо определить, каких целей хочет достичь «безжалостный президент России» и насколько далеко он готов зайти, пишет обозреватель.

Именно в этом месте «составной частью уравнения» становится Украина. В то время как миграция является «большой проблемой для Европы», особенно для Германии, ситуация на польско-белорусской границе для Путина — всего лишь способ отвлечь внимание от его попыток «оказать большее влияние на Украину» или даже вторгнуться туда, что является «его настоящим приоритетом», отмечает Алмонд.

«Отделение Украины от России в 1991 году отодвинуло границы и базу власти Кремля далеко на восток, тем самым подорвав около 300 лет территориального прогресса России на этом фронте. Сворачивание этого отступления было приоритетной задачей для Путина, человека, который хочет ускорить возвращение к славе имперской России. Что ещё более важно, он рассматривает большую прозападную Украину как экзистенциальную угрозу своему режиму и России», — утверждает журналист.

Подобное мышление способствует «агрессивным манёврам, которые мы наблюдаем со стороны Путина». Именно поэтому в Европе серьёзно относятся к передвижениям российских войск на её западных границах. Скопление российских солдат на украинской границе справедливо возродило опасения внезапной интервенции, подобной аннексии Крыма* в 2014 году, отмечает Алмонд.

По мнению обозревателя, ключевая цель Кремля всегда состояла в том, чтобы «помешать какой-либо существенной интеграции второй по величине бывшей советской республики в западный стратегический альянс». Сохранение Украины в качестве нестабильной страны без чётких границ лишает Киев шансов на вступление в НАТО, поскольку его необходимым условием является отсутствие пограничных споров.

«В то время как Германия и Франция хранили сдержанное (на практике зловещее и эгоистичное) молчание как по поводу миграционного кризиса, так и по поводу передвижения российских войск по Украине, Великобритания находилась на передовой, направляя материально-техническую помощь Польше и повышая обороноспособность Украины», — подчёркивает автор. По его словам, именно этим объясняется «яростная реакция России» на статью министра иностранных дел Элизабет Трасс в The Sunday Telegraph, разъясняющую «твёрдую позицию Великобритании», когда дело касается поддержки «друзей в Прибалтике и на Украине».

Кремль не хочет войны с Западом — это не в его интересах, однако он рассчитывает, что растущий риск конфликта заставит Запад, в частности Германию, «закрыть глаза на украинский вопрос», отмечает журналист.

«Опасность заключается в том, что, как бы сильно Путин ни хотел играть роль геополитического гроссмейстера, отдельные игроки, оказавшиеся в ловушке между Россией и Западом, могут оказаться не просто пешками в игре», — подчёркивает Алмонд. «Переменчивый локальный лидер» Лукашенко, возможно, рассчитывает, что ухудшение отношений между Западом и Россией пойдёт ему на пользу, потому что Кремль попадёт в ловушку и будет вынужден его поддержать, что бы ни случилось. Даже поддавшийся панике пограничник, выстреливший без приказа, или мигрант, бросивший самодельное оружие, могут спровоцировать всплеск насилия.

«Конечно, между Западом и Россией в прошлом существовала сильная напряжённость, что приводит к тому, что успокаивающие себя обозреватели осуждают любого, кто предупреждает о потенциальном пожаре. Что ж, будем надеяться, что самоуспокоение — это правильно. Я бы предположил, что неразумно полагаться только на него», — резюмирует обозревать The Daily Telegraph Марк Алмонд.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).