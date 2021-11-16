Камни и водомёты: CNN показал, что происходит на польско-белорусской границе
Мы возвращаемся к срочным новостям из Белоруссии. Миграционный кризис там обостряется: этим утром на границе произошли стычки, в то время как Польша пытается помешать мигрантам попасть на свою территорию с белорусской стороны. Польская сторона по-прежнему распыляет перцовый газ и ведёт огонь из водомётов. Мэтью Чанс выходит с нами на прямую связь с белорусско-польской границы. Мэтью, когда мы общались с вами в последний раз, мы видели, как в вашу сторону били струи воды, а в воздухе висели вертолёты. Что там происходит сейчас?
МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да, Лора, как вы видите, ситуация здесь по-прежнему напряжённая. С прошлой ночи, когда обстановка выглядела мирной, а напротив пограничников стояли женщины и дети, ситуация радикально поменялась. Женщин и детей оттянули назад, и вперёд выдвинулись мужчины — разгневанные мужчины.
Они кидаются камнями и… (Закрывается от струи воды.) ...польская сторона отвечает им водомётами… Ай! Иногда эта вода очень едкая, так как в её состав включён какой-то перцовый элемент, поэтому она немного щиплет глаза и от неё начинаешь кашлять.
Тем не менее своего эффекта она достигла в том плане, что с её помощью мигрантов отбросили от баррикад, которые они разрушили в последние несколько часов.
Вы видите здесь мужчин, они разбивают камни об асфальт на камешки поменьше. Затем они кидаются этими камнями в сторону поляков. Вот, смотрите (мужчина замахивается, но отходит, когда в него летит струя воды)... Да, вот примерно так всё и происходит… Очень напряжённая ситуация... Ага, вот он кидает.
Европейский союз, Запад, Соединённые Штаты — все они обвиняют Белоруссию в том, что она сама срежиссировала этот кризис, чтобы оказать давление на ЕС. Они обвиняют её в том, что она подталкивает мигрантов к границе, маня их ложной надеждой, что они смогут попасть в ЕС, в Польшу. Многие из этих мигрантов прибыли из иракского Курдистана, и они хотят попасть в Европейский союз.
Однако на данный момент их туда, очевидно, не пускают. Поляки проявили решительность и заявили, что не собираются пропускать этих мигрантов. Однако отступать не намерены и белорусы. В итоге сложилась ситуация, в которой тысячи обозлённых мигрантов живут в ужасных условиях в этих лагерях, практически без каких-либо удобств, притом что погода становится всё холоднее. Они находятся в подавленном состоянии, они злятся, и они хотят решения своих проблем.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 16 ноября 2021 года.
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