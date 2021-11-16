Камни и водомёты: CNN показал, что происходит на польско-белорусской границе

Миграционный кризис на польско-белорусской границе продолжает обостряться: в то время как мигранты пытаются прорваться на территорию ЕС, забрасывая поляков камнями, последние отвечают им огнём из водомётов, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Мэтью Чанс, ситуация остаётся напряжённой, поскольку озлобленные мигранты, которые находятся в крайне тяжёлых условиях, пытаются добиться решения своих проблем.

Мы возвращаемся к срочным новостям из Белоруссии. Миграционный кризис там обостряется: этим утром на границе произошли стычки, в то время как Польша пытается помешать мигрантам попасть на свою территорию с белорусской стороны. Польская сторона по-прежнему распыляет перцовый газ и ведёт огонь из водомётов. Мэтью Чанс выходит с нами на прямую связь с белорусско-польской границы. Мэтью, когда мы общались с вами в последний раз, мы видели, как в вашу сторону били струи воды, а в воздухе висели вертолёты. Что там происходит сейчас?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да, Лора, как вы видите, ситуация здесь по-прежнему напряжённая. С прошлой ночи, когда обстановка выглядела мирной, а напротив пограничников стояли женщины и дети, ситуация радикально поменялась. Женщин и детей оттянули назад, и вперёд выдвинулись мужчины — разгневанные мужчины.

Они кидаются камнями и… (Закрывается от струи воды.) ...польская сторона отвечает им водомётами… Ай! Иногда эта вода очень едкая, так как в её состав включён какой-то перцовый элемент, поэтому она немного щиплет глаза и от неё начинаешь кашлять.

Тем не менее своего эффекта она достигла в том плане, что с её помощью мигрантов отбросили от баррикад, которые они разрушили в последние несколько часов.

Вы видите здесь мужчин, они разбивают камни об асфальт на камешки поменьше. Затем они кидаются этими камнями в сторону поляков. Вот, смотрите (мужчина замахивается, но отходит, когда в него летит струя воды)... Да, вот примерно так всё и происходит… Очень напряжённая ситуация... Ага, вот он кидает.

Европейский союз, Запад, Соединённые Штаты — все они обвиняют Белоруссию в том, что она сама срежиссировала этот кризис, чтобы оказать давление на ЕС. Они обвиняют её в том, что она подталкивает мигрантов к границе, маня их ложной надеждой, что они смогут попасть в ЕС, в Польшу. Многие из этих мигрантов прибыли из иракского Курдистана, и они хотят попасть в Европейский союз.

Однако на данный момент их туда, очевидно, не пускают. Поляки проявили решительность и заявили, что не собираются пропускать этих мигрантов. Однако отступать не намерены и белорусы. В итоге сложилась ситуация, в которой тысячи обозлённых мигрантов живут в ужасных условиях в этих лагерях, практически без каких-либо удобств, притом что погода становится всё холоднее. Они находятся в подавленном состоянии, они злятся, и они хотят решения своих проблем.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2021 года.