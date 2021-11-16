Польский политик: Лукашенко доиграется — Россия поглотит Белоруссию, и Запад её вряд ли будет оплакивать

Телефонный звонок Меркель Путину был поистине злополучным, потому что он создал впечатление конфликта на «границе ЕС и России», оживление которой не сулит ничего хорошего Лукашенко, считает глава бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох. В беседе с Dziennik Gazeta Prawna он предполагает, что если Россия поставит крест на независимости Белоруссии, Запад не будет иметь ничего против.

Глава бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох не берётся ответить на вопрос, как могло бы выглядеть урегулирование конфликта на польско-белорусской границе. «Вполне возможно, что, когда наш разговор будет опубликован, как раз будет штурм границы, потому что им говорят, что достаточно прорезать проволоку, прорваться на другую сторону границы — и они уже почти в Берлине», — объяснил он.

Он уверен, что у Польши действительно нет выбора, она уже не может отступить. «Мы не отменим санкции и не дадим своего согласия на преследования режимом тысяч белорусов, мы не перестанем принимать у себя белорусских политических беженцев, мы не признаем Лукашенко избранным президентом, но также и не откроем границу для тех, кто занимается контрабандой людей. В противном случае мы бы разрушили Шенгенскую зону и поставили под угрозу безопасность всего региона», — предупредил Кумох.

Сообщение о том, что Россия должна отреагировать на скопление сил Польши на границе в рамках своих союзных обязательств перед Белоруссией, по мнению Кумоха, совершенно логично и соответствует российским целям во внешней политике. «Россия сначала создаёт проблемы, а потом принимает участие в их разрешении… Я опасаюсь, что это резкое оживление не предвещает Лукашенко ничего хорошего. Его игра может привести в итоге к тому, что Россия поглотит Белоруссию… Что ещё хуже, у меня есть сомнения насчёт того, все ли на Западе будут оплакивать Белоруссию. К сожалению, поведение некоторых политиков явно говорит о том, что не все разделяют наше видение защиты независимости этой страны», — подчеркнул глава бюро международной политики при президенте Польши.

Он также отметил, что несмотря на то, что Польша в состоянии защитить свою границу, некоторые дипломаты её западных союзников говорят, что в плане кризиса с мигрантами Варшава несколько преувеличивает. Другие страны вовсе отмалчиваются. «Телефонный звонок Меркель Путину был поистине злополучным, потому что он создал впечатление, что конфликт имеет место на границе ЕС и России, но ведь это граница ЕС и Белоруссии. Призывы о помощи в адрес Путина для нас неэффективны и невыгодны. Это может быть воспринято как согласие на усиление контроля в отношении Белоруссии. Польша в этом никак не заинтересована. Мы противостоим режиму, а не белорусам — нашему братскому народу, который имеет право жить в независимом государстве», — резюмировал он.