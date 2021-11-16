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Польский политик: Лукашенко доиграется — Россия поглотит Белоруссию, и Запад её вряд ли будет оплакивать

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Телефонный звонок Меркель Путину был поистине злополучным, потому что он создал впечатление конфликта на «границе ЕС и России», оживление которой не сулит ничего хорошего Лукашенко, считает глава бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох. В беседе с Dziennik Gazeta Prawna он предполагает, что если Россия поставит крест на независимости Белоруссии, Запад не будет иметь ничего против.
Польский политик: Лукашенко доиграется — Россия поглотит Белоруссию, и Запад её вряд ли будет оплакивать
Reuters

Глава бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох не берётся ответить на вопрос, как могло бы выглядеть урегулирование конфликта на польско-белорусской границе. «Вполне возможно, что, когда наш разговор будет опубликован, как раз будет штурм границы, потому что им говорят, что достаточно прорезать проволоку, прорваться на другую сторону границы — и они уже почти в Берлине», — объяснил он.  

Он уверен, что у Польши действительно нет выбора, она уже не может отступить. «Мы не отменим санкции и не дадим своего согласия на преследования режимом тысяч белорусов, мы не перестанем принимать у себя белорусских политических беженцев, мы не признаем Лукашенко избранным президентом, но также и не откроем границу для тех, кто занимается контрабандой людей. В противном случае мы бы разрушили Шенгенскую зону и поставили под угрозу безопасность всего региона», — предупредил Кумох. 
 
Сообщение о том, что Россия должна отреагировать на скопление сил Польши на границе в рамках своих союзных обязательств перед Белоруссией, по мнению Кумоха, совершенно логично и соответствует российским целям во внешней политике. «Россия сначала создаёт проблемы, а потом принимает участие в их разрешении…  Я опасаюсь, что это резкое оживление не предвещает Лукашенко ничего хорошего. Его игра может привести в итоге к тому, что Россия поглотит Белоруссию… Что ещё хуже, у меня есть сомнения насчёт того, все ли на Западе будут оплакивать Белоруссию. К сожалению, поведение некоторых политиков явно говорит о том, что не все разделяют наше видение защиты независимости этой страны», — подчеркнул глава бюро международной политики при президенте Польши. 
 
Он также отметил, что несмотря на то, что Польша в состоянии защитить свою границу, некоторые дипломаты её западных союзников говорят, что в плане кризиса с мигрантами Варшава несколько преувеличивает. Другие страны вовсе отмалчиваются. «Телефонный звонок Меркель Путину был поистине злополучным, потому что он создал впечатление, что конфликт имеет место на границе ЕС и России, но ведь это граница ЕС и Белоруссии. Призывы о помощи в адрес Путина для нас неэффективны и невыгодны. Это может быть воспринято как согласие на усиление контроля в отношении Белоруссии. Польша в этом никак не заинтересована. Мы противостоим режиму, а не белорусам — нашему братскому народу, который имеет право жить в независимом государстве», — резюмировал он.
 
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Gazeta Prawna Польша Европа
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