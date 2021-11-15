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Французский политолог: Польша нарушает европейские законы, выдворяя беженцев в Белоруссию

Материал представлен в переводе ИноТВ
Пока страны Запада обвиняют Белоруссию в развязывании миграционного кризиса, Польша нарушает международные и европейские законы о предоставлении убежища беженцам, утверждает в интервью BFM TV преподаватель Института политических исследований в Париже Патрик Мартен-Жёнье. По мнению эксперта, текущая ситуация может перерасти в военный конфликт на польско-белорусской границе, а ЕС необходимо срочно договориться об обеспечении мигрантам человеческих условий жизни.
ПАТРИК МАРТЕН-ЖЁНЬЕ, преподаватель Института политических исследований и специалист по европейским и международным вопросам: Действия Белоруссии преступны, и я считаю, что её руководители должны ответить за них перед Международным уголовным судом. Однако позицию Польши также можно подвергнуть серьёзной критике, что вы прекрасно показали в вашем репортаже. Мы видели, что молодой сириец смог пересечь границу. Естественно, как только вы пересекли границу, нужно подать заявление о предоставлении убежища, которое должны рассмотреть.
 
Это не говорит о том, что вам обязательно предоставят убежище, однако существует обязанность, закреплённая в европейских соглашениях, а также в Конвенции о статусе беженцев принцип получения убежища и принцип невыдворения. Именно поэтому то, что Польша выдворяет беженцев по ту сторону границы, это полное беззаконие и нарушение европейских договорённостей. Даже если сейчас все, конечно, стараются выразить полную солидарность с Польшей, ещё два дня назад это было не так. Однако с учётом срочности Европа пытается поддержать премьер-министра Польши, который и сам нарушает международные и европейские законы.
 
ВЕДУЩИЙ BFM TV: Куда, по вашему мнению, может завести этот кризис?
 
ПАТРИК МАРТЕН-ЖЁНЬЕ: Знаете, это может зайти очень далеко. Во-первых, надо сказать, что это человеческая трагедия, какой ещё не случалось со Второй мировой войны. Одно дело, если (страны. — ИноТВ) не согласны их (мигрантов. — ИноТВ) принимать, но бесчеловечное и оскорбительное обращение, которому их подвергают в нарушение Европейской конвенции по правам человека, неприемлемо. Нам необходимо очень быстро договориться не для того, чтобы принять всех, но по крайней мере для того, чтобы дать им средства к существованию. Сегодня утром молодой сириец умер в лесах на польской стороне…
 
ВЕДУЩИЙ BFM TV: На польской стороне.

ПАТРИК МАРТЕН-ЖЁНЬЕ: Если бы эта зона не была милитаризована, их бы приняли. Надо тем не менее отметить тех жителей, которые приехали в эту зону и надеются, что их можно спасти. Куда это может завести? Действительно, может произойти военная эскалация. Это серьёзный риск, именно поэтому Соединённые Штаты очень обеспокоены. Но в то же время режим Лукашенко попросил у Москвы российские ракетные системы. Так что сложившаяся ситуация действительно может перерасти в столкновение, которое может стать военным столкновением. В любом случае вызывает сожаление, что в том, что Евросоюз назвал гибридной войной, используются живые щиты. 

Дата выхода в эфир 13 ноября 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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BFM TV Франция Европа
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