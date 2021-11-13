Бывший президент Польши: вооружённый конфликт на нашей границе — это очень страшный сценарий

Москва может попытаться убедить Лукашенко обратиться к ней за военной помощью в решении миграционного кризиса, и тогда российские службы приблизятся к польской границе, говорит бывший президент страны Александр Квасьневский. В беседе с TOК FM он объясняет, что, несмотря на то что это стало бы агрессивным актом по отношению к Западу, у россиян в кармане железный аргумент: «Вы пригласили американцев на границу с Белоруссией — не удивляйтесь, что и мы появимся с другой стороны».
На вопрос радиостанции TOK FM о наихудшем развитии миграционного кризиса на польско-белорусской границе бывший президент Польши Александр Квасьневский ответил: «Кто-то выстрелит, кто-то ответит на этот выстрел — и драматические сражения начнутся на границе. Это было бы самое худшее». Он считает, что, как ни парадоксально, цель этого кризиса — урегулирование ситуации между Белоруссией и ЕС. «Возможно, суть состоит в том, чтобы выторговать больше денег у ЕС для того, чтобы закончить конфликт», — подчеркнул он.
Квасьневский обращает внимание на то, что именно Россия разглядела для себя выгоду во всей этой сложной ситуации. Он полагает, что Владимир Путин может попытаться убедить Александра Лукашенко обратиться к нему за военной помощью, в этом случае российские службы приблизились бы к польской границе. «Это стало бы, несомненно, агрессивным актом в отношении Запада, но россияне в своей пропаганде могли бы сказать: «Вы пригласили американцев на границу с Белоруссией — не удивляйтесь, что россияне появятся с другой стороны границы», — объяснил бывший президент Польши.
Агрессивный шаг, по его мнению, может также оказать давление на власти ЕС, чтобы они дали своё согласие на запуск «Северного потока — 2». В настоящей ситуации Александр Квасьневский рекомендует политикам правящей партии «Право и справедливость» сохранять спокойствие и избегать резких шагов.
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