FAZ: НАТО не место в споре с Белоруссией — Европа способна справиться сама

Белоруссия действительно использует мигрантов на границе как оружие, утверждает корреспондент Frankfurter Allgemeine Томас Гучкер. Однако это лишь попытка противостоять санкциям и стать полноправным партнёром по переговорам, а не повод для вступления в силу 4-й статьи Североатлантического договора, уверен Гучкер. Он считает, что НАТО не должно вмешиваться в этот спор: Европа может сама найти пути его решения, не нарушая при этом международного законодательства.

Поначалу о том, что Александр Лукашенко использует мигрантов как оружие и ведёт гибридную войну, говорили только соседние с Белоруссией страны, отмечает политический корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Томас Гучкер.

Сейчас об этом говорят почти все ведущие европейские политики, включая Жозепа Борреля, Урсулу фон дер Ляйен и Шарля Мишеля. Так недалеко и до требования стран Балтии и Польши подключить НАТО к решению этого вопроса. Дональд Туск, возглавляющий оппозицию в Польше, уже призывал к этому на неделе: по его словам, пришло время для консультаций по статье 4 трансатлантического соглашения. Это предварительный шаг, который служит подготовкой к выступлению всего альянса в защиту одной из входящих в него стран в соответствии с 5-й статьёй договора, отмечает автор статьи.

С его точки зрения, люди, которых Минск спровоцировал к продвижению к европейской границе, являются частью «циничной попытки шантажа». Зажатые между чиновниками на никому не принадлежащей земле пограничной зоны, они напоминают в своей беспомощности заложников, которые больше не являются хозяевами своей судьбы, пишет Гучкер. Однако это ещё не делает их оружием, вызывающим разрушения и убивающим других людей, подчёркивает журналист. Беженцы из Ирака, Сирии и Афганистана явно таковыми не являются, уверен он. Также нет достоверных доказательств того, что террористы используют этот маршрут для того, чтобы пробраться на территорию ЕС. «Всё прочее — это пропаганда польских государственных СМИ, которую не следует воспринимать всерьёз», — призывает корреспондент издания.

Что касается ведения гибридной войны, правда в том, что Лукашенко действительно наводняет соседние страны мигрантами, причём он сам открыто это признавал. Однако речь идёт не о попытке завоевания чужой территории, «как сделала Россия в Крыму* в 2014 году». Мигранты, которых правительство Белоруссии тысячами сгоняет к границе, не угрожают «неприкосновенности территорий, политической независимости или безопасности» соседних государств — а именно такой должна быть предпосылка для активации 4-й статьи Североатлантического договора. И они уж точно не могут считаться «вооружённым нападением» на страну НАТО, которое может привести в действие статью 5, настаивает немецкий журналист. «Лукашенко сопротивляется санкциям. Он хочет, чтобы его признали в качестве партнёра по переговорам, только и всего», — пишет Томас Гучкер.

Тот факт, что действия Минска всё же вызвали такой ажиотаж, говорит больше о соседях Белоруссии, чем о ней самой, считает автор статьи. Они так и не смирились с травмой 2015 года: тогда в Европу приезжали десятки тысяч беженцев в день — сейчас их сотни, но этого достаточно для паники в ЕС с 450 млн жителей. 27 стран Евросоюза годами откладывали необходимую реформу миграционного законодательства. Теперь возникла ситуация, в которой каждая страна делает то, что считает нужным. Штаб-квартира агентства по охране границ Frontex находится в Варшаве, но к его помощи Польша не прибегает. В Брюсселе в это время спорят о том, должны ли заборы и заграждения оплачиваться из общего бюджета.

Как отмечает журналист Frankfurter Allgemeine, из этого кризиса, в котором виноват как Минск, так и спровоцировавший его Евросоюз, нет лёгкого выхода. Необходимо прояснить три момента. Во-первых, ЕС не должен позволять себя шантажировать. Поэтому обойти пограничные барьеры невозможно. С юридической точки зрения, финансировать их из общего бюджета не составит труда, соответствующая статья расходов позволяет это сделать. В Шенгенском кодексе о границах прямо указано, что пограничный контроль служит для предотвращения незаконного въезда.

Во-вторых, если что-то финансируется из общей казны, оно должно соответствовать общим стандартам. Это означает, среди прочего, наличие регулярных пунктов пересечения границы и возможность запросить там убежище. Если государство выступает в роли контрабандиста, из этого правила следует делать исключения. Однако следить за этим должно агентство Frontex, обеспечивающее совместную охрану границ, — для этого оно и существует. До тех пор пока Варшава противится этому, она не может законно претендовать на средства из бюджета ЕС.

В-третьих, люди, которые попытаются использовать силу, чтобы пересечь границы ЕС, по всем правилам могут быть выдворены назад — такое решение принял Европейский суд по правам человека в отношении испанского эксклава Мелилья в Марокко. Его можно применить к другим случаям, и он показывает, что Европа, безусловно, может настоять на своём, не нарушая закон, заключает корреспондент Frankfurter Allgemeine Томас Гучкер.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).