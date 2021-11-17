Le Figaro: патриотизм и самопожертвование поляков спасают Европу от кризиса
Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, что по итогам его онлайн-встречи с председателем Китая Си Цзиньпином последует сотрудничество между двумя государствами в ряде вопросов.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу молодёжной сборной России над командой Испании (1:0) в матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2023 года.
Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер заявил, что решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может иметь политические причины.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал успехи Константина Тюкавина в молодёжной команде.
Бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье оценил стиль игры российского теннисиста Даниила Медведева.
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Член группы врачей омбудсмена Грузии Георгий Григолия после посещения грузинского экс-президента Михаила Саакашвили заявил, что тот действительно голодает, а его нахождение в тюремной больнице нецелесообразно.
Президент Английской премьер-лиги (АПЛ) Гэри Хоффман будет уволен со своего поста в связи со скандальной продажей «Ньюкасл Юнайтед» инвесторам из Саудовской Аравии.
Фармацевтическая компания Pfizer запросила у властей США разрешение на экстренное применение препарата от коронавируса Paxlovid в виде таблетки.
Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников считает, что не стоит разводить футбольные сборные России и Украины перед жеребьёвкой матчей стыкового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Американский президент Джо Байден по итогам минувшего саммита с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о достижении прогресса в диалоге по Тайваню.
В пресс-службе Московского планетария рассказали о главном звездопаде ноября — метеорном потоке Леониды, пик которого придётся на 17—18 ноября.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что не стремятся проводить враждебную политику в отношении России, но обеспокоены её военной активностью у границ Украины.
Определились участники плей-офф европейского отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.
Стали известны потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сборная Бельгии и команда Уэльса не смогли выявить победителя в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сборная Нидерландов обыграла команду Норвегии в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сборная России не сыграет с национальной командой Украины в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира по футболу-2022.
Сборная Украины обыграла национальную команду Боснии и Герцеговины в последнем матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу-2022 и пробилась в стыки.
Сборная Франции обыграла команду Финляндии в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сербский лидер Александар Вучич заявил, что Сербия намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет.
Полиция Косова задержала четырёх российских граждан, которые по ошибке въехали на территорию самопровозглашённой республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в Сербии.
NASA объявило о завершении формирования четвёртого регулярного экипажа корабля Crew Dragon, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) весной следующего года.
Президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает въезд и иммиграцию в США представителям властей Никарагуа по причине нарушения прав человека.
Партия «Русский союз Латвии» призвала президента республики Эгилса Левитса не утверждать запрет на использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.
Народный артист Лев Лещенко прокомментировал победу молодёжной сборной России над командой Испании (1:0) в матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2023 года.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса длится дольше из-за глобального неравенства в доступе к вакцинам в сочетании с непоследовательным применением мер общественного здравоохранения.
Прокуратура Польши возбудила уголовное дело в связи с нападением на сотрудников силовых ведомств на польско-белорусской границе, где мигранты 16 ноября предприняли попытки попасть на польскую территорию.
Капитан молодёжной сборной России Наиль Умяров поделился эмоциями после победы над Испанией (1:0) в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2023 года.
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги победного матча против Испании (1:0) в рамках отбора к чемпионату Европы — 2023.
Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении мужчины, тело которого было обнаружено в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ МВД по городу.
Транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская» объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии Московского метрополитена, две линии МЦД и несколько маршрутов наземного транспорта.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем призвал восстановить безопасность на приграничных с ЕС территориях.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу молодёжной сборной России над командой Испании (1:0) в матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2023 года.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Москва готова содействовать диалогу между Белоруссией и странами Евросоюза.
Россия считает, что необходимо как можно быстрее приступить к согласованию международного юридического инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Казанский «Ак Барс» нанёс поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал сообщения об испытаниях препарата от Pfizer в России.
Российский экологический оператор (РЭО) и Российское движение школьников (РДШ) заключили соглашение о сотрудничестве.
Специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин и руководитель «Автомобильной сервисной сети» Павел Филькин рассказали, что делать, если машина не завелась в мороз.
Пользователи из ряда стран мира сообщили о неполадках в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу «Северный поток — 2», сообщает представитель суда Доротея тер Веен.
Врач-диетолог кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург дал рекомендации по питанию для офисных работников.
Молодёжная сборная России переиграла команду Испании в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2023 года.
Проведённое Министерством обороны России испытание, в ходе которого был поражён недействующий космический аппарат «Целина-Д», не было направлено против кого-либо.
Уфимский «Салават Юлаев» в гостях нанёс поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Совокупный размер выплаты медикам, принимающим участие в вакцинации от коронавируса, составит 200 рублей за одного вакцинированного, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минздравом.
Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал рост цен на газ в Европе до $1 тыс. за тысячу кубометров.
В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.
В Молдавии стартовала работа над биографическим фильмом «Крецул» о дзюдоисте Олеге Крецуле, который стал самым титулованным спортсменом в российской паралимпийской сборной.