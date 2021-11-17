Le Figaro: патриотизм и самопожертвование поляков спасают Европу от кризиса

Польша уже больше двух месяцев живёт в состоянии чрезвычайного положения, но Европа этого кризиса не замечает. Происходит это именно потому, что поляки проявляют патриотизм и самопожертвование, за которые Европа их критиковала прежде, пишет Le Figaro.

2 сентября власти Польши объявили о введении чрезвычайного положения на восточной границе страны из-за прибытия сотен мигрантов. Тогда они обосновали это необходимостью обеспечить безопасность Польши и ЕС. Как отмечает автор статьи в Le Figaro обозреватель Макс-Эрванн Гастино, это произошло впервые с 1989 года.

И вот уже два месяца политическая жизнь в Польше проходит в условиях кризиса, который на Западе не очень-то и осознают. В Западной Европе его не замечают именно потому, что Польша не даёт ему вылиться за свои пределы. При этом Брюссель отказывается принимать участие в строительстве стены, которая защитила бы всю Европу от мигрантов, отмечает автор статьи.

Сами мигранты в основном не собираются оставаться в Польше, а нацелены на другие страны (Францию, Германию). Но Польша привлекает собственные силы, больше 15 тыс. солдат, чтобы их сдержать, и противостоит шантажу Белоруссии, отмечает автор статьи.

По его словам, Польша воспринимает эту ситуацию как исторический вызов. Польшу преследует «географическое проклятье»: она долгое время была лишена государственности, её разделяли на части другие державы, поэтому и Наполеона в своё время там приняли как мессию, освободителя от российского империализма. В контексте нынешнего кризиса поляки вспоминают падение под Смоленском самолёта с польской элитой на борту. Тогда катастрофа стала призывом к объединению народа.

Как отмечает автор статьи, мученичество, в котором смешаны христианство, патриотизм и дух сопротивления, — это национальная страсть поляков. Для них прошлое никогда не стоит слишком далеко. Оно отражается на разных сферах современной жизни и создаёт условия для прыжка, который свойственен в целом небольшим государствам Восточной Европы.

В Европе часто игнорируют этот исторический фон, который формирует отношение Польши к своей идентичности и своим границам. Но именно оно и играет сейчас ведущую роль в миграционном кризисе. Как отмечает автор статьи, партия «Право и справедливость», которая занимает большинство мест в парламенте, пришла к власти на волне ожиданий народа, что государство будет контролировать ситуацию в мире, полном хаоса и опасности. «Хаоса и опасности, к которым нынешняя Европа нас неумолимо ведёт, от одного кризиса к другому», — пишет автор статьи.

Он задаётся вопросом, какие уроки Европа извлекла из кризисов вроде недавнего миграционного, который постиг её в 2015 году. Тогда Польшу и другие страны Центральной Европы обвиняли в том, что они, не желая принимать мигрантов, покушались на общеевропейские ценности толерантности и открытости. При этом Польша уже много лет принимает тысячами белорусов, которые бегут от режима Лукашенко.

А Европа поставила саму себя перед дилеммой: принимать мигрантов без всяких условий или проявить ксенофобию, отказывая им? Тем самым она сократила себе поле для манёвра, отмечает обозреватель.

Так что он настаивает: Европе нужно пересмотреть свою доктрину. После мигрантов на польской границе мигранты могут такими же толпами приплыть к европейским берегам. Поэтому вместо того, чтобы впитывать чужие ценности и спорить по поводу ношения хиджабов, Европе нужно создать нормативные и информационные условия, чтобы будущие беженцы подавали свои запросы за пределами Европейского союза. По этому пути пошла, например, Венгрия в июне 2020 года. Она издала закон, в соответствии с которым беженцу сначала нужно подать в венгерское посольство декларацию о намерении просить убежище. В ответ на это Брюссель подал на Венгрию жалобу: якобы она попирает право на убежище.

Если Европа намерена отстаивать права человека для всех, то ей нужно открыть свои границы для всех, пишет автор статьи. Но если же она намерена отстаивать границы, то нужно это делать на всех рубежах: как на востоке, так и в Средиземноморье. Макс-Эрванн Гастино напоминает: Европа придумала не только права человека, но и права гражданина, поэтому европейским властям ради самосохранения нужно помнить про существование границ, их защиту государством, культивирование национального самосознания в обществе.

Страны Центральной Европы пытаются компенсировать свои комплексы по отношению к превосходившему их долгое время Западу с помощью своей истории. И с этим не нужно бороться, считает обозреватель, иначе впереди могут быть новые кризисы.

«Главный урок из этой истории на востоке Европы состоит в том, что национальный патриотизм не противоречит любви к Европе», — делает вывод автор статьи в Le Figaro. По его словам, патриотизм конкретных стран может идти на пользу всей Европе. Но для этого нужно сделать выводы из ситуации, чтобы не дать в будущем использовать людей в геополитических целях, достойно принимать тех, кто заслуживает защиты Европы, научиться слышать голос отдельных государств. Именно их история, легитимность и способность к действию в дальнейшем смогут разрешить многие проблемы Старого Света.