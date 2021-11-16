Давление из Брюсселя и Кремля — Welt объяснил, почему Лукашенко пошёл на уступки в миграционном кризисе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно изменил свою точку зрения по поводу происходящего на белорусско-польской границе и заявил, что собирается возвращать мигрантов обратно на родину, сообщает Welt. По мнению корреспондента немецкого телеканала Кристофа Ваннера, причинами для смены курса послужили три фактора: санкционные угрозы со стороны Брюсселя, предложения, озвученные ЕС в рамках закулисных переговоров, а также давление со стороны Кремля.

В непростой ситуации на польско-белорусской границе произошла реальная смена курса. Дело в том, что в эфире государственного телевидения лидер Александр Лукашенко заявил, что хочет вернуть мигрантов на родину. Он сказал, что его страна не заинтересована в пограничном конфликте с Польшей. Но на данный момент тысячи мигрантов не могут ни пройти дальше, ни вернуться. Тем временем Ирак объявил о планах отправить первый рейс для возвращения своих граждан на родину. Как минимум десять человек уже умерли. Но на данный момент провести независимую проверку ситуации в закрытой зоне всё ещё невозможно. И это проблема. С нами на связи корреспондент Кристоф Ваннер, который сейчас находится на польско-белорусской границе. Кристоф, по известной нам на сегодняшний день официальной информации, Белоруссия старается возвращать мигрантов на родину. Насколько эти утверждения реалистичны? И почему произошла такая смена курса?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: По-видимому, белорусский диктатор Александр Лукашенко действительно изменил свою точку зрения. В интервью государственным пропагандистам он сказал, что готов урегулировать конфликт и что белорусская компания «Белавиа» якобы готова отвозить людей обратно на родину. Он также отметил, что это сложный процесс, ведь мигранты очень упрямые, не хотят уходить от границ, не хотят сдаваться. Это то, что говорят в Минске.

Естественно, возникает вопрос: «Почему он изменил свою точку зрения?» Ещё вчера Лукашенко просил у Путина оружие: он хотел установить у себя ракеты «Искандер-М». А сегодня говорит, что хочет урегулировать ситуацию. Я думаю, что на решение Лукашенко пойти на реальные уступки повлияло три фактора: Брюссель оказывает на него всё большее давление. Новый санкционный режим против него… Секунду, мне нужно взглянуть на то, что происходит (сзади проезжает машина с мигалками. — ИноТВ). Похоже, на границе, которая находится где-то в четырёх километрах отсюда, на дежурство заступает новая смена полицейских. С регулярными интервалами полицейские машины с шумом ездят туда и обратно. Сотрудники сменяют друг друга.

Вернёмся к Лукашенко. Получается, всё это происходит из-за давления со стороны Брюсселя и угроз ужесточить санкционный режим против него самого и его страны. Также возможно, что Брюссель идёт на уступки. За закрытыми дверями ведутся переговоры. Не исключено, что ему сделали ряд предложений. И третий фактор, который мог сыграть роль, — это Владимир Путин, который, возможно, усилил давление на белорусского лидера. Ведь Путин предложил помочь. Путин, конечно же, делает это из корыстных соображений. Когда Путин вмешивается в подобные кризисы, у него обычно всегда есть свой интерес. Не исключено, что ЕС пошёл ему на уступки, например в том, что касается «Северного потока — 2», газопровода между Германией и Россией. Ему всё ещё не хватает разрешения на ввод в эксплуатацию. Возможно, в этом вопросе произойдут какие-нибудь подвижки. Многое пока неизвестно. Предположений масса. Вы, наверное, заметили, что я постоянно употребляю сослагательное наклонение. В ближайшие часы мы точно узнаем больше о том, что могло послужить причиной для изменения точки зрения.

Кристоф, спасибо вам. Понятно, что мы рассуждаем в сослагательном наклонении. Одни события быстро сменяется другими. Посмотрим, что в конечном счёте получится реализовать. С нами на связи с границы, где только что у полицейских, по-видимому, произошла смена дежурства, был Кристоф Ваннер. Спасибо вам большое.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2021 года.