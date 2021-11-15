Das Erste: ЕС ввёл дополнительные санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел ЕС согласовали новые санкции против Белоруссии, сообщает Das Erste. Штрафные меры коснутся компании «Белавиа»: ей запретят арендовать самолёты европейских авиалиний. Кроме того, санкции распространятся на белорусских туроператоров и некоторых людей из правительственного аппарата.
Министры иностранных дел ЕС приняли решение о вводе новых санкций против Белоруссии, сообщает Das Erste. На сей раз штрафные меры будут нацелены на всех лиц, ответственных за переброску мигрантов к белорусским границам. «Они используют нелегальных мигрантов как оружие. Это бесчеловечно, и мы должны выступить против этого со всеми возможными силами», — приводит издание слова министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода.
Как пишет издание, новые санкции, помимо прочего, коснутся белорусской авиакомпании «Белавиа»: отныне ей запрещено арендовать самолёты у европейских компаний. Цель состоит в том, чтобы у «Белавиа» больше не было возможности перевозить столь значительное число мигрантов. Согласно данным ЕС, сейчас более половины всех самолётов «Белавиа» являются арендованными.
Кроме того, новые санкции ЕС коснутся туроператоров, а также некоторых лиц из правительственного аппарата Белоруссии, пишет Das Erste. Также, отмечает издание, сама угроза штрафных мер подтолкнула многие авиакомпании к тому, чтобы приостановить полёты в Белоруссию. Замглавы МИД Польши Павел Яблонский объявил, что Варшава ведёт переговоры с агентством по безопасности внешних границ ЕС Frontex касательно организации рейсов по депортации нелегальных мигрантов обратно в страны происхождения.
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