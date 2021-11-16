Politico: Байдена не стоит критиковать за осторожность по отношению к России
Скопление российских войск на границе с Украиной и миграционный кризис в Белоруссии усугубили разочарование внешнеполитического истеблишмента США подходом команды Байдена к России, поскольку он видится чересчур мягким и осторожным. Как пишет Politico, когда в начале этого года представители Совета национальной безопасности предлагали Джо Байдену пакет санкций против России, он трижды отправлял его на доработку, покольку, по словам источников, он счёл меры недостаточно жёсткими. Как считает автор материала, учитывая последние манёвры Москвы, может, Байдену стоило бы отправить пакет обратно и в четвёртый раз?
Как продолжает издание, сам Байден долгое время не доверял Путину и, по крайней мере в прошлом, ратовал за жёсткую линию против Москвы. В его администрации есть и другие, кого считают ястребами, например представитель Госдепартамента Виктория Нуланд или госсекретарь Энтони Блинкен. Но советник по национальной безопасности Джейк Салливан, его главный заместитель Джон Файнер и международный посланник Байдена по климату Джон Керри чаще всего, наоборот, упоминаются как сторонники более осторожной линии против России.
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