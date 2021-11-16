«Глупо, но безобидно» — Макфарланд о виртуальных переговорах Байдена и Си

Администрация Джо Байдена любит проводить международные встречи, однако не стремится к конкретным достижениям, заявила бывший заместитель советника по нацбезопасности Кэтлин Макфарланд, комментируя предстоящие виртуальные переговоры лидеров США и Китая. По мнению Макфарланд, Джо Байден не станет касаться щекотливых тем вроде нарушений прав человека и происхождения COVID-19, зато Си Цзиньпин не упустит возможности «отругать» своего американского коллегу.

Виртуальная беседа с Пекином. Президент Байден и председатель Си сегодня обсудят напряжённость в отношениях США и Китая. С нами на связи Кейти Макфарланд, бывший заместитель советника (президента США. — ИноТВ) по национальной безопасности. Всегда рада вас видеть, Кейти! В чём тут вообще смысл? Никто, похоже, не знает!



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Это попытки выдать движение за прогресс. Администрация Байдена любит проводить встречи. Скажем прямо. Они необязательно хотят чего-то достичь на этих встречах, достижения им не важны.



Однако, откровенно говоря, я считаю, что очень многое может пойти не так. И то, что Белый дом говорит: «Снизьте свои ожидания, ничего не произойдёт», — это же прекрасно! Я ведь беспокоилась, что, если бы у них были так называемые конкретные ожидаемые результаты, то есть соглашение по какому-то вопросу, это было бы соглашение, по которому мы сделали бы много уступок и ничего не получили бы взамен. Так что это довольно безобидно. Глупо, по-моему, но довольно безобидно.



Два главных пункта… Каждый раз, когда я вижу письменный отчёт… Кажется, это уже третья встреча, или переговоры, Байдена и Си в этом году…



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Да.



… я делаю поиск ключевых слов: «COVID» и «уйгуры». Нарушения прав человека и COVID. Это два главных пункта. Происхождение COVID и проблемы с правами человека, концентрационные лагеря, наполненные уйгурами. Стыдно, если упоминаний об этом нет.



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Не только стыдно. Это ещё и упущенная возможность. Знаете, Рональд Рейган, один из величайших переговорщиков нашего времени среди всех, кто занимал Овальный кабинет, никогда не упускал возможности провести встречу с Советским Союзом или с другими противниками и высказать свою позицию… У него было что-то вроде перечня всех их нарушений, и он не позволял им уйти от ответственности.



Знаете, Джо Байден, мне кажется, не хочет обижать китайцев. Так что, вероятно, он не станет упоминать ни уйгуров, ни Гонконг, ни тот факт, что Китай занял острова в Южно-Китайском море и вопреки всем своим обещаниям превратил их в военные базы. И, уж конечно, он не спросит о происхождении COVID. Знаете, есть много вещей, которые он должен включить в свой список, чтобы сразу же поставить китайцев в невыгодное положение. Но, думаю, он этого не сделает. Вероятно, произойдёт другое: по целому ряду вопросов китайцы отругают Байдена.



С придуманными… Наш посыл: «Вы должны играть по правилам». А Китай придумывает собственные правила. Он не играет по тем правилам, по которым играем мы.



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Именно!



Как насчёт того, чтобы просто спросить их: «Зачем вы используете макеты американских кораблей для своих военных учений?»



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Да! Или «Зачем вы быстро отстраиваете свой ядерный арсенал? Зачем вы пытаетесь проводить учения против американских кораблей? Зачем вы испытываете гиперзвуковое оружие? В чём цель? Вы что, планируете начать новую гонку вооружений? А, Китай?»



Не говоря уж о том, что китайский президент за последние пару месяцев сделал множество весьма провокационных, унизительных заявлений о Джо Байдене. Называл его старым, говорил, что демократия не работает… Повторюсь, я не знаю, зачем нам это. Это лишь ставит Китай на один уровень с Соединёнными Штатами, а ему там не место!



Дата выхода в эфир 15 ноября 2021 года.