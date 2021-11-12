Guardian: ставит в один ряд с Мао Цзэдуном — в Китае одобрили «историческую резолюцию» в поддержку Си Цзиньпина

Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял «историческую резолюцию», призванную поставить лидера Си Цзиньпина в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, единственными, кто за последние 100 лет выпускали аналогичные резолюции, пишет The Guardian. Эксперты полагают, что таким образом Си Цзиньпин пытается повысить свой статус и обеспечить политическое будущее.

Китайский лидер Си Цзиньпин представил первую за последние 40 лет «историческую резолюцию», которая призвана придать импульс укреплению его власти и закрепить роль политика в истории страны, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, это лишь третья резолюция такого рода за 100-летнюю историю Коммунистической партии, и она ставит Си Цзиньпина в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, бывшими китайскими лидерами, которые выпускали аналогичные резолюции в 1945 и 1981 годах соответственно.

В тексте резолюции сказано, что под руководством политика Китай «добился исторических достижений и пережил историческую трансформацию», а также восхваляется «решающее значение» Си Цзиньпина в омоложении китайской нации.

В резолюции также отмечается, что Центральный комитет партии при лидере завершил «множество крупных задач, которые не были завершены ранее, и добился исторических достижений и изменений на благо партии и страны».

При этом, по мнению экспертов, главной целью принятия «исторической резолюции» является попытка повысить статус Си Цзиньпина до уровня Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина и обеспечить его политическое будущее. Как напоминает The Guardian, в 2018 году Коммунистическая партия приняла поправки в Конституцию КНР и отменила ограничение срока пребывания лидера страны у власти, что позволит Си Цзиньпину переизбраться на третий срок.

«Резолюция служит двум целям: во-первых, она оправдывает путь к власти победителя в борьбе за власть, вынося вердикт тем, кто проиграл; во-вторых, она приводит подтверждения выдающихся результатов деятельности партии при победителе», — заявила специалист Венского университета Лин Ли.

Впрочем, по словам старшего научного сотрудника лондонского аналитического центра Chatham House Юй Цзе, китайский лидер не пытается присвоить себе все лавры. «Наоборот, он признал и признаёт фундамент, заложенный его предшественниками в разные периоды», — приводит The Guardian слова Юй Цзе.