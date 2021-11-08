CNN: открывшийся пленум ЦК КПК обеспечит Си «неоспоримое верховенство»

В Китае открылся пленум ЦК Коммунистической партии, на котором лишь третий раз в истории будет принята резолюция по достижениям КПК — ранее подобные документы издавались только при Мао Цзэдуне и Дэн Сяопине. Как полагает глава пекинского бюро CNN Стивен Цзян, этот шаг позволит Си Цзиньпину ещё сильнее укрепить свою власть в партии и продолжить «в обозримом будущем, если не пожизненно», доминировать в политике как в КНР, так и на мировой арене.

Правящая Коммунистическая партия Китая (КПК) открывает свой четырёхдневный пленум. Как ожидается, в ходе закрытого заседания, в котором примут участие более 300 членов Центрального комитета, председатель Си Цзиньпин ещё сильнее закрепит за собой власть.

С нами на связи в прямом эфире глава пекинского бюро CNN Стивен Цзян. Здравствуйте, Стивен. Итак, насколько важным будет этот пленум? Чего стоит ожидать?

СТИВЕН ЦЗЯН, глава пекинского бюро CNN: Как вы знаете, Розмари, реальная власть Си Цзиньпина основывается на его лидерском положении в Коммунистической партии Китая. Именно поэтому мы так внимательно наблюдаем за этим собранием нескольких сотен мужчин, преимущественно мужчин, мужчин пожилых. Всё дело в структуре власти в этой однопартийной системе, которая, как вы можете видеть по иллюстрации на экране, сформирована по принципу нисходящей иерархии. Несмотря на то что КПК — самая многочисленная правящая партия в мире, в которой состоит более 95 миллионов членов, основной вес в этой системе имеет Центральный комитет. Именно его заседание проходит здесь за закрытыми дверями. Ещё выше по иерархии людей становится ещё меньше — на самом верху стоит состоящий из семи человек постоянный комитет Политбюро (ЦК КПК. — ИноТВ), главный руководящий орган страны. И здесь, конечно же, всем заправляет один человек — Си Цзиньпин.

Пленум ЦК проходит в период, когда Си продолжает усиливать главенствующую роль партии во всех аспектах жизни китайцев — не только в политике, включая внешнюю политику и армию, но и в экономике и даже частной жизни граждан. В течение нескольких недель перед этим заседанием государственные СМИ усиленно расхваливали достижения председателя, используя необычные выражения, которые мы не слышали уже многие годы, чтобы способствовать возведению нового культа личности в преддверии пленума.

В ходе заседания члены ЦК примут резолюцию касательно истории партии. Возможно, большинству эта подробность покажется не слишком интересной, но ранее, за всю историю партии, насчитывающую сто лет, такое происходило лишь дважды. В обоих случаях этот шаг закреплял неоспоримое верховенство лидера, руководившего партией на тот момент. Сначала это был Мао Цзэдун, затем — Дэн Сяопин, а теперь, лишь в третий раз, — Си Цзиньпин. И это уже будет значить, что в будущем любое предложение против его политики или его самого будет расцениваться в партии как ересь. По сути, это прокладывает для Си дорогу к практически беспрецедентному третьему сроку на посту высшего лидера партии в следующем году и позволяет ему в обозримом будущем, если не пожизненно, доминировать не только в политике здесь, в Китае, но и на мировой арене. Розмари?

С последними новостями в прямом эфире был Стивен Цзян. Спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2021 года.