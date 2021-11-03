CNN: наращивание ядерного потенциала — эксперты заметили в Китае массовое строительство пусковых шахт

Изучив спутниковые снимки объектов в КНР, где, как предполагают эксперты, идёт строительство 300 пусковых шахт для ракет, эксперты Федерации американских учёных отметили большой прогресс в работе, сообщает CNN. По мнению аналитиков, это говорит о «беспрецедентном наращивании ядерного потенциала» со стороны Пекина, который официально продолжает придерживаться политики минимального устрашения.

Быстрое строительство на трёх предполагаемых китайских объектах с шахтами, которые смогут использоваться для запуска ядерных ракет большой дальности, может свидетельствовать о том, что Пекин вкладывает значительные усилия и ресурсы в усиление своего ядерного потенциала. К такому выводу пришли эксперты Федерации американских учёных (Federation of American Scientists, FAS), изучившие новые спутниковые снимки участков, расположенных в западной части КНР, сообщает CNN.

По мнению специалистов, китайцы добились существенного прогресса в строительстве новых объектов. «Для Китая это беспрецедентное наращивание ядерного потенциала», — написали Мэтт Корда и Ханс Кристенсен, авторы доклада FAS, опубликованного во вторник 2 ноября.

При этом эксперты отметили, что ещё потребуется много лет, прежде чем объекты с пусковыми шахтами будут окончательно введены в эксплуатацию, и многое зависит от того, какие именно вооружения туда поставит Пекин и как будет их использовать.

Впрочем, последние новости о деятельности КНР на объектах всё равно усилят обеспокоенность официальных лиц в США относительно военных достижений Поднебесной, добавляет CNN.

Как напоминает канал, впервые о строительстве первого предполагаемого объекта с шахтами стало известно в конце июня. После того как в июле FAS опубликовала доклад о работе китайцев над вторым подобным объектом, Стратегическое командование Вооружённых сил США опубликовало в Twitter: «Это уже второй раз за два месяца, когда общественность узнаёт то, о чём мы уже давно говорим относительно растущей угрозы, с которой столкнулся мир, и большой секретности, которая всё это окружает». В августе глава Стратегического командования адмирал Чарльз Ричард заявил: «Мы наблюдаем прорыв со стороны Китая». «От стремительного роста и модернизации его ядерных и обычных сил только, как я бы сказал, дух захватывает. Да и то, честно говоря, этого выражения может быть недостаточно», — прокомментировал адмирал.

По информации CNN, на спутниковых снимках, сделанных Maxar Technologies и Planet Labs, хорошо видно прогресс работы на трёх объектах, где Китай, по оценкам экспертов, строит в общей сложности 300 новых пусковых шахт. «Что примечательно, конечно, это масштаб и скорость этого строительства, которые абсолютно не соответствуют тому, что Китай когда-либо делал в плане работы над пусковыми шахтами», — прокомментировал Кристенсен.

Как обращает внимание канал, строительство указанных объектов ведётся в период, когда КНР в значительной мере усиливает свой оборонный потенциал. Ранее США заявляли, что Китай летом проводил испытания гиперзвукового оружия, которые председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли назвал «очень настораживающими». Однако позднее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что в августе Китай проводил испытания «космического аппарата, а не ракеты».

Официально Поднебесная уже давно придерживается стратегии минимального устрашения — то есть поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для устрашения потенциальных противников, объясняет CNN. Как считается, ядерный арсенал КНР составляет десятую часть того, чем располагают Россия и США. Кроме того, Пекин выступает за принцип «неприменения первым».

Однако, учитывая последние новости, некоторые американские эксперты и официальные лица выражают сомнения в том, что Китай действительно намерен соблюдать такой принцип. Так, кандидат на пост посла США в КНР Николас Бёрнс во время слушания по утверждению его в должности в октябре заявил, что китайцы уже «выходят за пределы» того, что подразумевается под минимальным устрашением, и стремительно наращивают свой ядерный потенциал.

С другой стороны, Бенджамин Фридман из вашингтонского аналитического центра Defense Priorities считает, что свой подход КНР не меняла. «Мы не должны воспринимать создание большего числа ракет как непременно другой подход со стороны Китая — возможно, они просто решили, что тот же подход теперь требует больше вооружений, чем раньше», — утверждает аналитик. По его словам, США уже долгое время работают над своей способностью в случае конфликта нанести первый удар по любому противнику, таким образом нейтрализовав вражеские ядерные силы. В таких условиях «по разным причинам» Китай может полагать, что ему «нужно чуть больше гарантий».

По мнению Ханса Кристенсена из FAS, строительство объектов с пусковыми шахтами может быть связано с тем, что «китайское руководство решило, что КНР должна быть мощной в военном отношении державой и её ядерные силы должны этому соответствовать».

Пока неясно, смогут ли США точно узнать, установят ли в этих шахтах ракеты, и определиться, как реагировать на усиление Китая. Некоторые аналитики предполагают, что это тоже может быть частью стратегии Пекина. «Китай в конечном счёте может установить ракеты во всех этих шахтах, ну а пока они не заполнены, смогут ли США точно понять, в каких из этих шахт есть ракеты, а в каких нет, и будем ли мы планировать все их уничтожить, несмотря ни на что? Если так будет, то США, возможно, нужно будет отрядить вдвое больше боеголовок на каждую из этих шахт. Если ты на месте Америки, такая ситуация вынуждает тебя заново обдумывать ядерную стратегию», — рассуждает профессор политологии Массачусетского технологического института и эксперт по вопросу распространения ядерного оружия Випин Наранг.

По словам Крисенсена, вокруг своих шахт Китай возводит, по всей видимости, вспомогательные постройки, которые могут достигать размеров футбольного стадиона. На взгляд экспертов, возможно, они нужны для защиты площадки от суровых погодных условий, но также и для того, чтобы «скрыть технические детали от спутников».